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Кличко прокоментував висновки комісії з перевірки мостів щодо аварійності мостів Патона і Метро в Києві

13:48, 15 липня 2023
Висновки Комісії свідчать, що 10% мостових споруд в Україні знаходяться в аварійному стані – серед них два великих мости з високою інтенсивністю руху в Києві.
Кличко прокоментував висновки комісії з перевірки мостів щодо аварійності мостів Патона і Метро в Києві
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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Мер Києва Віталій Кличко відповів на висновки Державної комісії з перевірки мостових споруд, яка звернула увагу на аварійний стан мосту Патона і мосту Метро в Києві. Про це пише КМДА.

Нагадаємо, що ми писали, що висновки Комісії свідчать, що 10% мостових споруд в Україні знаходяться в аварійному стані – серед них два великих мости з високою інтенсивністю руху, а саме міст Патона та міст Метро в Києві.

«Центральна влада продовжує шукати приводи для маніпуляцій і дискредитації влади столиці. За тиждень Державна комісія з перевірки мостових споруд, створена рішенням РНБО, вирішила зібрати інформацію щодо стану 28 тисяч мостів по всій Україні! Наразі комісія отримала дані щодо майже 22,5 тисячі штучних споруд. У публічній площині претензії лунають тільки до Києва. Оскільки мета урядовців – швидко підігнати цифри, не розповсюджуючись про об’єктивну ситуацію, дещо нагадаю і поясню. Перше. Міст Патона, який перебуває в аварійному стані. Два роки тому, за наполяганням Уряду, Мінінфраструктури місто передало його для ремонту в проєкт «Велике будівництво». Оскільки важливо було, щоб роботи розпочалися якомога швидше. Бо, як відомо, цей об’єкт є пам’яткою архітектури і там багато нюансів (зокрема, погоджень із Мінкультом), які держава може вирішити максимально швидко. Місто цей міст регулярно обстежує, здійснює критично важливі ремонтні роботи, щоб підтримувати його в робочому стані. Що раптом відкрили для себе посадовці, які добре знають, хто зараз насправді відповідальний за оновлення мосту Патона, – незрозуміло», – зазначив Віталій Кличко.

Він також згадав міст Метро, який теж в аварійному стані. Його конструкція за радянських часів була експериментальною – таких мостів було всього кілька в срср. І на сьогодні залишився тільки в Києві.

«Перебудувати його коштує мінімум 500 млн євро. Це за оцінками європейських фахівців (ЄБРР), з якими ми до війни розробляли проєкт, і були домовленості про фінансування масштабного проєкту. З початком широкомасштабної війни спільні з європейськими партнерами проєкти поставлені на паузу. Але місто розробляє проєкт першочергових протиаварійних робіт на цьому мосту. І плануємо розпочати оновлення мосту Метро наступного року. Нагадаю, що частину цього мостового переходу – міст через Русанівську протоку – оновили в 2020 році. Щоб розвантажити і закрити на ремонт міст Метро, ми робимо все, аби цього року запустити автомобільне сполучення між лівим і правим берегом Подільсько-Воскресенським мостовим переходом. Роботи там тривають. Попри обшуки, блокування рахунків – тобто спроб зупинити роботи», – наголосив Віталій Кличко.

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