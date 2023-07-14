10% мостових споруд в Україні знаходяться в аварійному стані, – висновок Комісії

Висновки комісії свідчать, що два великі мости у Києві, а саме міст Патона та міст Метро знаходяться в аварійному стані.

Джерело фото: facebook.com/Ministry.for.restoration

У червер, 13 липня, відбулося чергове засідання Комісії з перевірки мостових споруд під головуванням віце-прем’єр-міністра з відновлення Олександр Кубраков.

Як розповіли у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, згідно з планом роботи комісії, органи місцевого самоврядування, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України та Укрзалізниця як балансоутримувачі подали наявну технічну документацію щодо стану мостів.

Так, станом на 13 липня комісія отримала дані про 22 454 мости, разом з тим відсутня інформація про понад 6 тисяч обʼєктів. В якому вони знаходяться стані – наразі невідомо.

«Попередні висновки комісії свідчать, що майже 10% українських мостових споруд знаходяться в аварійному стані. Серед них – два великих мости з високою інтенсивністю руху, які розташовані у Києві. Йдеться про міст ім. Є. Патона та міст Метро», - сказано у повідомленні.

«Перший аналіз технічної документації, актів огляду мостів показав критичну ситуацію з станом мостових споруд в Україні. Це неприпустима ситуація як для фізичної безпеки українців, так і обороноздатності та економіки України в цілому.

Як голова комісії з перевірки даю доручення негайно розпочати обстеження аварійних мостів, які відносяться до позакласових та розташовані через великі річки. Наша задача якомога швидше зʼясувати реальний стан речей і підготувати відповідні пропозиції для системного вирішення проблем та запобігання їм у майбутньому», – наголосив віце-прем’єр-міністр Олександр Кубраков.

Зазначається, що з 14 липня експерти Комісії розпочнуть візуальне та інструментальне обстеження мостових споруд, які знаходяться у аварійному стані.

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