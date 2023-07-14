Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Суд, який отримав справу, не зможе вимагати повторної сплати судового збору у разі передачі йому справи за підсудністю

Комітет з питань прав людини підтримав законопроект щодо уникнення подвійної сплати судового збору.

До Порядку ведення Реєстру судових рішень внесли зміни: розширили доступ певним органам та додали умови для бізнес-проектів

Зокрема Вища рада правосуддя вирішила, що бізнес-проекти зможуть брати дані з Реєстру лише за погодженням з ДСА.

Рада підтримала законопроєкт про розширення переліку осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації

Парламентарі підтримали у першому читанні законопроєкт щодо надання відстрочки від мобілізації працівникам ДСНС.

В НБУ розповіли, коли можуть з’явитися передумови для переходу до плаваючого курсу гривні

За оцінками регулятора передумови для переходу до плаваючого курсу гривні можуть з’явитися через 9-18 місяців.

Парламент змінив норму Кримінального кодексу про відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби

За прийнятим законом встановлюється обов’язкова кваліфікуюча ознака самовільного залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин – тривалістю понад три доби, чим фактично декриміналізуються такі діяння, що тривали до 3-х діб.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Ймовірною метою запровадження поліграфу є бажання викликати страх у суддів – голова РСУ

12:03, 14 липня 2023
У Раді суддів України зазначили, що якщо проходження поліграфу стане реальністю, можна очікувати на нову хвилю відставок суддів.
Ймовірною метою запровадження поліграфу є бажання викликати страх у суддів – голова РСУ
Джерело фото: rsu.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Раді суддів України повідомили «Судово-юридичній газеті», що законопроект № 9454 від 3 липня 2023 року, який передбачає запровадження поліграфа для перевірки суддів, викликає занепокоєння у судової спільноти.

«Зрозуміло, що є намагання примусити суддів проходити поліграф на тлі останніх скандалів навколо судової влади. Можливо, у певній мірі такий крок є виправданим. Але яка все ж таки кінцева мета запровадження цього заходу? Я припускаю, що метою є бажання викликати у суддів страх перед вчиненням неправомірних дій. Разом з тим, мені незрозуміло, чому, якщо особисто до мене немає питань, то я все одно маю проходити випробування поліграфом? Це необхідно для чого? Для легального збору щодо мене та інших суддів ще якоїсь додаткової інформації, в тому числі особистого характеру? Фактично ж, може статися так, що замість створення у судді страху перед вчиненням, наприклад, корупційного порушення, можна домогтися появи у судді страху перед ймовірним збором компрометуючої інформації щодо нього. Судді, як і всі люди, побоюються втручання в особисте життя, в сімейні справи», - розповів «Судово-юридичній газеті» голова РСУ Богдан Моніч.  

В РСУ вважають, що є питання і до коректності досліджень, проведених за допомогою поліграфу.

«І це я не кажу про загальновідомі застереження щодо поліграфу. Адже з відкритих джерел можна дізнатися, що поліграфи не є повністю точними. Вони можуть дати помилкові результати, а деякі люди можуть вміти обманювати ці тести. Більше того, поліграф оцінює фізіологічну реакцію, а не фактичну вину або наміри особи. Отримані результати надто залежать від особи, яка проводить відповідне дослідження», - зазначив Богдан Моніч.

Також, в РСУ звернули увагу, що спроба запровадити проходження суддями поліграфу за відсутності відповідальності за відмову від проходження поліграфу, в принципі викликає багато запитань.

«Чомусь жодної відповідальності як за відмову від проходження поліграфу, так і за негативні результати його проходження, законопроект не встановлює. Це ще раз дає підстави припускати, що ймовірна мета запровадження поліграфу – викликати страх у суддів та здійснити збір інформації, в тому числі особистого характеру», - зазначив Богдан Моніч.   

Як підкреслив голова РСУ, запровадження поліграфу може мати наслідком нову хвилю відставок суддів у зв’язку з небажанням суддів ділитись інформацією особистого характеру з незнайомими особами з подальшим незрозумілим використанням здобутої інформації.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

РСУ
Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентин Дмитрук
    Валентин Дмитрук
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Роман Вінтоняк
    Роман Вінтоняк
    голова Деснянського районного суду міста Києва
  • Інна Масло
    Інна Масло
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Алла Маломуж
    Алла Маломуж
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Андрій Кучма
    Андрій Кучма
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду