Ймовірною метою запровадження поліграфу є бажання викликати страх у суддів – голова РСУ

У Раді суддів України зазначили, що якщо проходження поліграфу стане реальністю, можна очікувати на нову хвилю відставок суддів.

Джерело фото: rsu.gov.ua

У Раді суддів України повідомили «Судово-юридичній газеті», що законопроект № 9454 від 3 липня 2023 року, який передбачає запровадження поліграфа для перевірки суддів, викликає занепокоєння у судової спільноти.

«Зрозуміло, що є намагання примусити суддів проходити поліграф на тлі останніх скандалів навколо судової влади. Можливо, у певній мірі такий крок є виправданим. Але яка все ж таки кінцева мета запровадження цього заходу? Я припускаю, що метою є бажання викликати у суддів страх перед вчиненням неправомірних дій. Разом з тим, мені незрозуміло, чому, якщо особисто до мене немає питань, то я все одно маю проходити випробування поліграфом? Це необхідно для чого? Для легального збору щодо мене та інших суддів ще якоїсь додаткової інформації, в тому числі особистого характеру? Фактично ж, може статися так, що замість створення у судді страху перед вчиненням, наприклад, корупційного порушення, можна домогтися появи у судді страху перед ймовірним збором компрометуючої інформації щодо нього. Судді, як і всі люди, побоюються втручання в особисте життя, в сімейні справи», - розповів «Судово-юридичній газеті» голова РСУ Богдан Моніч.

В РСУ вважають, що є питання і до коректності досліджень, проведених за допомогою поліграфу.

«І це я не кажу про загальновідомі застереження щодо поліграфу. Адже з відкритих джерел можна дізнатися, що поліграфи не є повністю точними. Вони можуть дати помилкові результати, а деякі люди можуть вміти обманювати ці тести. Більше того, поліграф оцінює фізіологічну реакцію, а не фактичну вину або наміри особи. Отримані результати надто залежать від особи, яка проводить відповідне дослідження», - зазначив Богдан Моніч.

Також, в РСУ звернули увагу, що спроба запровадити проходження суддями поліграфу за відсутності відповідальності за відмову від проходження поліграфу, в принципі викликає багато запитань.

«Чомусь жодної відповідальності як за відмову від проходження поліграфу, так і за негативні результати його проходження, законопроект не встановлює. Це ще раз дає підстави припускати, що ймовірна мета запровадження поліграфу – викликати страх у суддів та здійснити збір інформації, в тому числі особистого характеру», - зазначив Богдан Моніч.

Як підкреслив голова РСУ, запровадження поліграфу може мати наслідком нову хвилю відставок суддів у зв’язку з небажанням суддів ділитись інформацією особистого характеру з незнайомими особами з подальшим незрозумілим використанням здобутої інформації.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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