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Возможной целью внедрения полиграфа является желание вызвать страх у судей – глава РСУ

12:03, 14 июля 2023
В Совете судей Украины отметили, что если прохождение полиграфа станет реальностью, можно ожидать новой волны отставок судей.
Возможной целью внедрения полиграфа является желание вызвать страх у судей – глава РСУ
Источник фото: rsu.gov.ua
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В Совете (Раде) судей Украины рассказали «Судебно-юридической газете», что законопроект № 9454 от 3 июля 2023 года, предусматривающий внедрение полиграфа для проверки судей, вызывает обеспокоенность у судейского сообщества.

«Понятно, что есть попытка заставить судей проходить полиграф на фоне последних скандалов вокруг судебной власти. Возможно, в определенной степени такой шаг оправдан. Но какова все же конечная цель введения этой меры? Я предполагаю, что цель – желание вызвать у судей страх перед совершением неправомерных действий. Вместе с тем, мне непонятно, почему, если лично ко мне нет вопросов, то я все равно должен проходить испытания полиграфом? Это нужно для чего? Для легального сбора относительно меня и других судей еще какой-то дополнительной информации, в том числе личного характера? Фактически, может произойти так, что вместо создания у судьи страха перед совершением, например, коррупционного правонарушения, можно добиться появления у судьи страха перед предполагаемым сбором компрометирующей информации о нем. Судьи, как и все люди, опасаются вмешательства в личную жизнь, в семейные вопросы», – рассказал «Судебно-юридической газете» глава РСУ Богдан Монич.

В РСУ считают, что есть вопросы и к корректности исследований, проведённых с помощью полиграфа.

«И это я не говорю об общеизвестных предостережениях касательно полиграфа. Ведь из открытых источников можно узнать, что полиграфы не полностью точны. Они могут дать ошибочные результаты, а некоторые люди могут уметь обманывать эти тесты. Более того, полиграф оценивает физиологическую реакцию, а не фактическую вину или намерения личности. Полученные результаты слишком зависят от лица, проводящего соответствующее исследование», – отметил Богдан Монич.

Также в РСУ обратили внимание, что попытка внедрить прохождение судьями полиграфа при отсутствии ответственности за отказ от прохождения полиграфа, в принципе, вызывает много вопросов.

«Почему-то никакой ответственности как за отказ от прохождения полиграфа, так и за отрицательные результаты его прохождения законопроект не устанавливает. Это еще раз дает основания предполагать, что вероятная цель введения полиграфа – вызвать страх у судей и осуществить сбор информации, в том числе личного характера», – отметил Богдан Монич.

Как подчеркнул глава РСУ, введение полиграфа может повлечь за собой новую волну отставок судей в связи с нежеланием судей делиться информацией личного характера с незнакомыми лицами с последующим использованием полученной информации в непонятных целях.

Автор: Вячеслав Хрипун

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РСУ
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