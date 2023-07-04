Стало відомо, за якими правилами будуть перевіряти суддів Верховного Суду

Перевірка суддів Верховного Суду розпочнеться протягом 14 днів з дня набуття чинності новим законом: Судово-юридичній газеті стали відомі деталі законопроекту на виконання рішення РНБО.

Суддів Верховного Суду перевірить Вища рада правосуддя. Відповідна процедура передбачена законопроектом 9454, який зареєстровано 3 липня 2023 року на виконання рішення РНБО. Авторами проекту виступають Денис Маслов, Максим Дирдін, Микола Стефанчук та інші народні депутати України. Текст на сайті Верховної Ради наразі відсутній, однак «Судово-юридичній газеті» він став відомий.

Отже, проект передбачає, що з метою утвердження суспільної поваги до звання судді Верховного Суду та підтримки авторитету правосуддя, укріплення суспільної довіри до Верховного Суду, забезпечення впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів ВС Вищій раді правосуддя невідкладно, але не пізніше 14 днів з дня набрання чинності Законом «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо запровадження додаткових процедур для зміцнення довіри суспільства до судової влади», розпочати проведення моніторингу роботи Верховного Суду відповідно до статті 59-1 цього Закону.

Відповідно, у Законі про судоустрій і статус суддів з`явиться нова стаття 59-1 «Моніторинг роботи суду».

Вона передбачає, що у випадках, встановлених цим Законом, Вища рада правосуддя має право проводити моніторинг роботи суду. Порядок проведення моніторингу роботи суду встановлює ВРП.

Вища рада правосуддя може прийняти рішення про проведення моніторингу роботи суду в разі вручення повідомлення про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення одному із суддів відповідного суду та прийняття ВРП рішення про надання згоди на затримання, утримання під вартою чи арешт такого судді або про його тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя у зв’язку з притягнення до кримінальної відповідальності.

Вища рада правосуддя проводить моніторинг роботи суду стосовно всіх суддів відповідного суду, у якому здійснює правосуддя суддя, якому повідомлено про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення та щодо якого Вищою радою правосуддя прийнято рішення про надання згоди на затримання, тримання під вартою чи арешт або про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя у зв’язку із цим.

Вища рада правосуддя проводить моніторинг роботи суду на предмет наявності ознак вчинення суддями відповідного суду дисциплінарних проступків (зокрема істотних), грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило їх невідповідність займаній посаді, а також щодо обставин, що викликають обгрунтований сумнів у законності джерела походження майна.

Після прийняття рішення про проведення моніторингу роботи суду ВРП звертається до центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику (тобто, НАЗК), із вимогою провести моніторинг способу життя суддів відповідного суду, а також із запитом про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих такими суддями.

Під час проведення моніторингу роботи суду Вища рада правосуддя має право:

звертатись до суддів та працівників апарату відповідного суду, а також спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, їх посадових осіб, будь-яких юридичних та фізичних осіб із запитом щодо надання пояснень, документів чи інформації для перевірки належного виконання суддями відповідного суду їх обов’язків та встановлення наявності або відсутності ознак вчинення ними дисциплінарних проступків (зокрема істотних), грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило їх невідповідність займаній посаді, а також щодо законності джерел походження майна;

призначити для суддів відповідного суду проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа відповідно до предмету моніторингу роботи суду;

викликати суддів та працівників апарату відповідного суду для надання пояснень з питань, що стосуються предмету моніторингу роботи суду.

Будь-які особи з дня оприлюднення Вищою радою правосуддя рішення, передбаченого частиною другою цієї статті, мають право надавати до Вищої ради правосуддя інформацію та матеріали щодо вчинення суддями відповідного суду дисциплінарних проступків (зокрема істотних), грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило їх невідповідність займаній посаді, а також щодо обставин, що викликають сумнів у законності джерела походження майна.

При цьому інформація та матеріали, отримані від анонімних джерел, а також інформація та матеріали, джерела походження яких встановити неможливо, Вища рада правосуддя не розглядає.

Одержання за результатами проведення моніторингу роботи суду інформації, що може свідчити про наявність ознак вчинення суддею відповідного суду дисциплінарного проступку (зокрема істотного), грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді, а також інформації, що викликає обгрунтований сумнів у законності джерела походження майна, є підставою для початку здійснення дисциплінарного провадження дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя щодо такого судді.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.