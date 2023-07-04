Декларації посадовців, які будуть подані останніми, НАЗК перевірятиме в першу чергу – НАЗК

Керівництво НАЗК умовляннями та погрозами закликає чиновників, депутатів, суддів подавати декларації за 2021 та 2022 роки.

У НАЗК вчергове закликали топ-посадовців, народних депутатів, чиновників різного рівня, прокурорів та суддів не зволікати з поданням декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021 та 2022 роки.

Як повідомив 3 липня голова НАЗК Олександр Новіков, «вже скоро» буде відновлена процедура обов’язкового подання декларацій, яка була призупинена з початком агресії РФ. Одночасно, як вважає голова НАЗК, будуть відновлені й перевірки декларацій..

«Звертаємо увагу, що декларації високопосадовців, які будуть подані до Реєстру останніми, НАЗК перевірятиме в першу чергу. Подати декларації треба буде і за 2021, і за 2022 рік. Тому радимо декларуватися зараз та не наробити помилок», - зазначив Олександр Новіков.

Нагадаємо, що раніше у НАЗК поскаржилися, що топ-посадовці та народні депутати вкрай неохоче подають декларації про майновий стан. Так, декларації подали лише 42 депутати Верховної Ради з 404, лише 4 міністри та 3 заступника голови Офісу Президента.

Також у Раді суддів України закликали судді не зволікати з поданням декларацій та добровільно подати декларації за 2021 та 2022 роки.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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