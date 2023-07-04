Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Суддів і кандидатів в судді перевірять на детекторі брехні, - стало відомо, чи вплине це на суддівську кар’єру

Судово-юридичній газеті стали відомі деталі законопроекту про перевірку суддів і кандидатів в судді на поліграфі.

Зеленський підписав закон про роботу комітетів ВР без преси до завершення воєнного стану

Глава держави підтримав ухвалений парламентом закон, який продовжив до завершення воєнного стану роботу парламентських комітетів без присутності преси до завершення воєнного стану.

Стало відомо, за якими правилами будуть перевіряти суддів Верховного Суду

Перевірка суддів Верховного Суду розпочнеться протягом 14 днів з дня набуття чинності новим законом: Судово-юридичній газеті стали відомі деталі законопроекту на виконання рішення РНБО.

Декларації посадовців, які будуть подані останніми, НАЗК перевірятиме в першу чергу – НАЗК

Керівництво НАЗК умовляннями та погрозами закликає чиновників, депутатів, суддів подавати декларації за 2021 та 2022 роки.

НАЗК пропонує посилити заборону фінансувати партії держпідприємствам - законопроєкт

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується заборонити державним підприємствам жертвувати гроші політичним партіям.

  1. В Україні

САП вимагає збільшити застави голові Тернопільської облради Михайлу Головку і заступникам очільника ОВА

11:58, 4 липня 2023
Прокурори просять тримання під вартою із заставою у 13 мільйонів гривень для Головка та тримання під вартою для заступників із заставою у 10 і 8 мільйонів.
САП вимагає збільшити застави голові Тернопільської облради Михайлу Головку і заступникам очільника ОВА
Фото: zz.te.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжні заходи голові Тернопільської облради Михайлу Головку та двом заступникам голови Тернопільської ОВА Ігорю Демʼянчуку та Ігорю Гайдуку. Про це повідомляє САП.

«Прокурор не погоджується з розміром застави, визначеною слідчим суддею, та у суді апеляційної інстанції, зважаючи на тяжкість злочину, наполягатиме на застосуванні більш суворого запобіжного заходу – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 13 млн грн для голови Тернопільської облради, 10 млн грн – для першого заступника голови Тернопільської ОВА та 8 млн грн – іншого заступника.

Крім того, оскільки злочин, який інкримінується голові Тернопільської облради, пов'язаний із займаною ним посадою та виконанням службових повноважень, стороною обвинувачення готується клопотання про відсторонення особи від займаної посади», — йдеться у повідомленні.

Разом з тим, повідомляється, що двоє заступників голови Тернопільської ОВА з березня 2023 року увільнені від виконання своїх посадових обов’язків.

Як раніше повідомлялося, Вищий антикорупційний суд взяв під варту голову Тернопільської облради Михайла Головка з правом внесення застави у 805 тисяч гривень.

26 червня було повідомлено про підозру голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, яких викрито на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

Додамо, що голову Тернопільської обласної ради Головка звільнили з-під варти під заставу в 805 тисяч гривень.

Згодом стало відомо, що затриманий на хабарі голова Тернопільської облради Головко повернувся на роботу.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Калаур
    Іван Калаур
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Дмитро Лубінець
    Дмитро Лубінець
    уповноважений Верховної Ради України з прав людини
  • Володимир Бевзенко
    Володимир Бевзенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Володимир Сопрун
    Володимир Сопрун
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Ірина Огренич
    Ірина Огренич
    суддя Київського районного суду м. Одеси