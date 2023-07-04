САП вимагає збільшити застави голові Тернопільської облради Михайлу Головку і заступникам очільника ОВА

Прокурори просять тримання під вартою із заставою у 13 мільйонів гривень для Головка та тримання під вартою для заступників із заставою у 10 і 8 мільйонів.

Фото: zz.te.ua

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжні заходи голові Тернопільської облради Михайлу Головку та двом заступникам голови Тернопільської ОВА Ігорю Демʼянчуку та Ігорю Гайдуку. Про це повідомляє САП.

«Прокурор не погоджується з розміром застави, визначеною слідчим суддею, та у суді апеляційної інстанції, зважаючи на тяжкість злочину, наполягатиме на застосуванні більш суворого запобіжного заходу – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 13 млн грн для голови Тернопільської облради, 10 млн грн – для першого заступника голови Тернопільської ОВА та 8 млн грн – іншого заступника.

Крім того, оскільки злочин, який інкримінується голові Тернопільської облради, пов'язаний із займаною ним посадою та виконанням службових повноважень, стороною обвинувачення готується клопотання про відсторонення особи від займаної посади», — йдеться у повідомленні.

Разом з тим, повідомляється, що двоє заступників голови Тернопільської ОВА з березня 2023 року увільнені від виконання своїх посадових обов’язків.

Як раніше повідомлялося, Вищий антикорупційний суд взяв під варту голову Тернопільської облради Михайла Головка з правом внесення застави у 805 тисяч гривень.

26 червня було повідомлено про підозру голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, яких викрито на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

Додамо, що голову Тернопільської обласної ради Головка звільнили з-під варти під заставу в 805 тисяч гривень.

Згодом стало відомо, що затриманий на хабарі голова Тернопільської облради Головко повернувся на роботу.

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