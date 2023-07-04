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САП требует увеличить залог главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко и заместителям главы ОВА

11:58, 4 июля 2023
Прокуроры просят содержание под стражей с залогом в 13 миллионов гривен для Головка и содержание под стражей для заместителей с залогом в 10 и 8 миллионов.
САП требует увеличить залог главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко и заместителям главы ОВА
Фото: zz.te.ua
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Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала меры пресечения главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко и двум заместителям главы Тернопольской ОВА Игорю Демьянчуку и Игорю Гайдуку. Об этом сообщает САП.

«Прокурор не соглашается с размером залога, определенного следователем судьей, и в суде апелляционной инстанции, учитывая тяжесть преступления, будет настаивать на применении более строгой меры пресечения – содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 13 млн грн для председателя Тернопольского облсовета, 10 млн грн – для первого заместителя главы Тернопольской ОВА и 8 млн грн – другого заместителя.

Кроме того, поскольку инкриминируемое председателю Тернопольского облсовета преступление, связанное с занимаемой им должностью и исполнением служебных полномочий, стороной обвинения готовится ходатайство об отстранении лица от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что двое заместителей председателя Тернопольской ОВА с марта 2023 года освобождены от выполнения своих должностных обязанностей.

Как ранее сообщалось, Высший антикоррупционный суд взял под стражу главу Тернопольского облсовета Михаила Головко с правом внесения залога в 805 тысяч гривен.

26 июня было сообщено о подозрении председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации, которые разоблачены по просьбе предоставить и получению неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера.

Добавим, что главу Тернопольского областного совета Головку освободили из-под стражи под залог в 805 тысяч гривен.

Впоследствии стало известно, что задержанный на взятке глава Тернопольского облсовета Головко вернулся на работу.

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