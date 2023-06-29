Главу Тернопольского областного совета Головку освободили из-под стражи под залог в 805 тысяч гривен, — СМИ

За главу Тернопольского облсовета Михаила Головко внесли залог 805 тысяч гривен и освободили из-под стражи.

Фото: Суспільне

Руководителя Тернопольского областного совета Михаила Головко освободили из-под стражи. Об этом сообщил его адвокат Александр Тананакин, передает «Суспільне».

По его словам, за Михаила Головко внесли залог, поэтому он освобожден из-под стражи.

«Когда будет следующее судебное заседание неизвестно, об этом еще рано говорить», - сказал адвокат.

Как ранее сообщалось, Высший антикоррупционный суд взял под стражу главу Тернопольского облсовета Михаила Головко с правом внесения залога в 805 тысяч гривен.

26 июня было сообщено о подозрении председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации, которые разоблачены по просьбе предоставить и получению неправомерной выгоды от бизнесмена-волонтера.

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