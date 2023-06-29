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Рада одобрила законопроект об отмене ежемесячной отчетности получателей гуманитарной помощи

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену обязательной отчетности для получателей гуманитарной помощи и закрепляющий упрощенный порядок ее ввоза.

Рада разрешила предоставлять платные услуги в СИЗО

Предусматривается привлечение Нацгвардии к прекращению групповых противоправных действий, осужденных в колонии, а также предоставление платных услуг в СИЗО.

Рада разрешила передачу данных пациентов из системы здравоохранения с ограничениями: куда и с какой целью

Закон предусматривает передачу персональных данных пациентов из электронной системы здравоохранения (кроме медицинской информации) в Единый государственный демографический реестр, Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и/или Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков с целью проведения сверки информации о пациентах.

Президент сможет возвращать представления о назначении судей: в Раду внесли проект во исполнение решения СНБО

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Глава Минобороны Британии выступает за упрощенное вступление Украины в НАТО

19:55, 29 июня 2023
Бен Уоллес призвал рассмотреть принятие Украины в НАТО без ПДЧ.
Глава Минобороны Британии выступает за упрощенное вступление Украины в НАТО
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Странам Североатлантического альянса необходимо рассмотреть возможность вступления Украины в НАТО без выполнения Плана действий по членству. Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, передает Reuters.

«Я думаю, что мы должны абсолютно точно рассмотреть возможность отказа от Плана действий по членству (в вопросе вступления Украины в НАТО – ред.)», - отметил глава Минобороны.

Он также добавил, что не может гарантировать соглашение о вступлении Украины без ПДЧ на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

Министр отметил, что на встрече лидеров Альянса «можно было бы устранить другие препятствия» для членства нашей страны.

Ранее Резников назвал главный аргумент для приглашения Украины в НАТО.

Также Андрей Ермак также заявил, что ожидаемый результат саммита НАТО – приглашение Украины в Альянс по упрощенной процедуре.

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