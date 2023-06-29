Глава Минобороны Британии выступает за упрощенное вступление Украины в НАТО

Бен Уоллес призвал рассмотреть принятие Украины в НАТО без ПДЧ.

Странам Североатлантического альянса необходимо рассмотреть возможность вступления Украины в НАТО без выполнения Плана действий по членству. Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, передает Reuters.

«Я думаю, что мы должны абсолютно точно рассмотреть возможность отказа от Плана действий по членству (в вопросе вступления Украины в НАТО – ред.)», - отметил глава Минобороны.

Он также добавил, что не может гарантировать соглашение о вступлении Украины без ПДЧ на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

Министр отметил, что на встрече лидеров Альянса «можно было бы устранить другие препятствия» для членства нашей страны.

Ранее Резников назвал главный аргумент для приглашения Украины в НАТО.

Также Андрей Ермак также заявил, что ожидаемый результат саммита НАТО – приглашение Украины в Альянс по упрощенной процедуре.

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