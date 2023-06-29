Накопительная пенсионная система позволит обеспечить справедливые и достойные выплаты, — Шмыгаль

Премьер отметил, что по итогу реформы каждый украинец должен получить свои пенсионные накопительные счета.

В четверг, 29 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание по внедрению обязательного пенсионного накопления. Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

В совещании приняли участие Министр социальной политики Оксана Жолнович, заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Соколовская, глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, представители Министерства финансов и Пенсионного фонда.

«По итогу реформы каждый украинец должен получить свои пенсионные накопительные счета. Это позволит обеспечить справедливую и достойную пенсию для граждан», – отметил премьер-министр.

По результатам совещания глава правительства дал задачу систематизировать готовые наработки для дальнейшей разработки решений в этом направлении.

Ранее мы писали, что у Минсоцполитики выступили за увеличение отчислений на накопительные пенсии.

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