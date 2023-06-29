Накопичувальна пенсійна система дозволить забезпечити справедливі та достойні виплати, — Шмигаль

Прем'єр зазначив, що за підсумком реформи кожен українець повинен отримати власні пенсійні накопичувальні рахунки.

У четвер, 29 червня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів нараду щодо впровадження обов’язкового пенсійного накопичення. Про це повідомляє пресслужба КМУ.

У нараді взяли участь Міністр соціальної політики Оксана Жолнович, заступник керівника Офісу Президента Юлія Соколовська, голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, представники Міністерства фінансів та Пенсійного фонду.

«За підсумком реформи кожен українець повинен отримати власні пенсійні накопичувальні рахунки. Це дозволить забезпечити справедливу й достойну пенсію для громадян», — зауважив прем’єр-міністр.

За результатами наради глава Уряду дав завдання систематизувати готові напрацювання для подальшої розробки рішень у цьому напрямку.

Раніше ми писали, що у Мінсоцполітики виступили за збільшення відрахувань на накопичувальні пенсії.

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