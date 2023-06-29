Реакція світу на підрив росіянами Каховської ГЕС була недостатньою, — Грета Тунберг

За словами екоактивістки, такі жахливі дії залишають світове суспільство без слів.

Екоактивістка Грета Тунберг не вважає реакцію світу на вибух дамби на Каховській ГЕС достатньою. Про це вона заявила на брифінгу в Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

«Я не думаю, що реакція світу на цей екоцид була достатньою. Я взагалі не думаю, що будь-яка реакція достатня. Бо просто не вистачає слів, щоб описати ці жорстокості», - сказала вона.

Як відомо, Тунберг бере участь у першому засіданні Міжнародної групи з екологічних наслідків війни в Києві.

«Я думаю, що дуже складно, як потрібно відреагувати на речі, що відбуваються, особливо в очах людей, які першими від цього страждають. Я думаю, що потрібно більше чути тих, хто страждає, постраждалих, щоб вони були першими, хто доносить інформацію про те, що відбувається безпосередньо на місці», - зазначила вона.

«Так що, коротко, - я не думаю, що реакція достатня. Ми повинні голосніше говорити про це, повинні розширювати обізнаність про те, що відбувається. І ми також повинні пам'ятати, що цей випадок, на жаль, не унікальний. Це лише одна частина війни, військових дій, що тривають. Це лише один приклад повномасштабної агресії, яка відбувається в Україні і тих злочинів, які росія здійснює в Україні», - додала Тунберг.

Раніше ми писали, що екоактивістка Грета Тунберг приїхала до Києва і зустрілася із Зеленським.

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