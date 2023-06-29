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  1. В Україні

Реакція світу на підрив росіянами Каховської ГЕС була недостатньою, — Грета Тунберг

19:22, 29 червня 2023
За словами екоактивістки, такі жахливі дії залишають світове суспільство без слів.
Реакція світу на підрив росіянами Каховської ГЕС була недостатньою, — Грета Тунберг
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Екоактивістка Грета Тунберг не вважає реакцію світу на вибух дамби на Каховській ГЕС достатньою. Про це вона заявила на брифінгу в Києві, передає «Інтерфакс-Україна».

«Я не думаю, що реакція світу на цей екоцид була достатньою. Я взагалі не думаю, що будь-яка реакція достатня. Бо просто не вистачає слів, щоб описати ці жорстокості», - сказала вона.

Як відомо, Тунберг бере участь у першому засіданні Міжнародної групи з екологічних наслідків війни в Києві.

«Я думаю, що дуже складно, як потрібно відреагувати на речі, що відбуваються, особливо в очах людей, які першими від цього страждають. Я думаю, що потрібно більше чути тих, хто страждає, постраждалих, щоб вони були першими, хто доносить інформацію про те, що відбувається безпосередньо на місці», - зазначила вона.

«Так що, коротко, - я не думаю, що реакція достатня. Ми повинні голосніше говорити про це, повинні розширювати обізнаність про те, що відбувається. І ми також повинні пам'ятати, що цей випадок, на жаль, не унікальний. Це лише одна частина війни, військових дій, що тривають. Це лише один приклад повномасштабної агресії, яка відбувається в Україні і тих злочинів, які росія здійснює в Україні», - додала Тунберг.

Раніше ми писали, що екоактивістка Грета Тунберг приїхала до Києва і зустрілася із Зеленським.

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