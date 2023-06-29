Колишній віцепрезидент США Майк Пенс приїхав в Україну з неоголошеним візитом: фото і відео

Майк Пенс відвідав міста Мощун, Буча та Ірпінь у Київській області, які постраждали від російської окупації на початку вторгнення.

У четвер, 29 червня, колишній віцепрезидент США Майк Пенс приїхав в Україну з неоголошеним візитом. Про це повідомляє NBC News.

Під час візиту Пенс зустрівся із Президентом Володимиром Зеленським.

«Приїзд сюди як приватної особи, можливість на власні очі побачити героїзм українських солдатів…побачити героїзм людей в Ірпені… побачити сім'ї, чиї будинки були буквально розбомблені в розпал російського вторгнення, лише зміцнює мою рішучість зробити свій внесок, продовжувати закликати до рішучої американської підтримки наших українських друзів і союзників», – сказав він.

Пенс також відвідав міста Мощун, Буча та Ірпінь у Київській області, які постраждали від російської окупації на початку вторгнення.

«Я тут, тому що важливо, щоб американський народ зрозумів прогрес, якого ми досягли, і те, як підтримка українських військових відповідає нашим національним інтересам», – додав Пенс.

Додамо, що екоактивістка Грета Тунберг приїхала до Києва і зустрілася із Зеленським.

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