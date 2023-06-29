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Бывший вице-президент США Майк Пенс приехал в Украину с необъявленным визитом: фото и видео

19:10, 29 июня 2023
Майк Пенс посетил города Мощун, Буча и Ирпень в Киевской области, пострадавших от российской оккупации в начале вторжения.
Бывший вице-президент США Майк Пенс приехал в Украину с необъявленным визитом: фото и видео
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В четверг, 29 июня, бывший вице-президент США Майк Пенс приехал в Украину с необъявленным визитом. Об этом сообщает NBC News.

В ходе визита Пенс встретился с Президентом Владимиром Зеленским.

«Приезд сюда как частного лица, возможность собственными глазами увидеть героизм украинских солдат…увидеть героизм людей в Ирпене… увидеть семьи, чьи дома были буквально разбомблены в разгар российского вторжения, лишь укрепляет мою решимость внести свой вклад, продолжать призывать к решительной американской поддержки наших украинских друзей и союзников», – сказал он.

Пенс также посетил города Мощун, Буча и Ирпень в Киевской области, пострадавших от российской оккупации в начале вторжения.

«Я здесь, потому что важно, чтобы американский народ понял прогресс, которого мы достигли, и то, как поддержка украинских военных отвечает нашим национальным интересам», – добавил Пенс.

Добавим, что экоактивистка Грета Тунберг приехала в Киев и встретилась с Зеленским.

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