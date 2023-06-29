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Экоактивистка Грета Тунберг приехала в Киев и встретилась с Зеленским: фото и видео

19:00, 29 июня 2023
Тунберг стала участником Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны, которая будет работать над тем, чтобы оценить последствия войны для окружающей среды.
Экоактивистка Грета Тунберг приехала в Киев и встретилась с Зеленским: фото и видео
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Шведская экоактивистка Грета Тунберг 29 июня приехала в Украину. Она встретилась с Президентом Владимиром Зеленским для обсуждения последствий российского теракта на Каховской ГЭС. Об этом сообщает Офис Президента.

Тунберг стала участником Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны, которая будет работать над тем, чтобы оценить последствия войны для окружающей среды.

Президент Украины привлек внимание собеседников к катастрофическим последствиям подрыва плотины Каховской ГЭС, с которыми столкнулись жители Херсона. Это российское преступление также нанесло значительный ущерб аграрной сфере и биоразнообразию региона.

Президент отметил, что в результате катастрофы погибли многие люди в оккупированных российскими войсками населенных пунктах, где россияне вообще не осуществляли эвакуацию с затопленных территорий.

«Важно предложить комплекс конкретных мер, как можно помочь украинцам из временно оккупированных населенных пунктов. Это наши люди, которые должны получить необходимую поддержку в столь трудный момент», – подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил важность инициатив представителей Международной рабочей группы по экологическим преступлениям рф и акцентировал, что агрессор должен понести справедливую ответственность за преступление экоцида в нашей стране.

Экоактивистка Грета Тунберг поблагодарила за приглашение и подчеркнула, что будет привлекать представителей экологических общественных организаций к диалогу об основных задачах Международной рабочей группы и привлечении внимания к экологическим последствиям войны.

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