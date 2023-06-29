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Екоактивістка Грета Тунберг приїхала до Києва і зустрілася із Зеленським: фото і відео

19:00, 29 червня 2023
Тунберг стала учасником Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни, яка працюватиме над тим, щоб оцінити наслідки війни для довкілля.
Екоактивістка Грета Тунберг приїхала до Києва і зустрілася із Зеленським: фото і відео
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Шведська екоактивістка Грета Тунберг 29 червня приїхала в Україну. Вона зустрілась із Президентом Володимиром Зеленським для обговорення наслідків російського теракту на Каховській ГЕС. Про це повідомляє Офіс Президента.

Тунберг стала учасником Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни, яка працюватиме над тим, щоб оцінити наслідки війни для довкілля.

Президент України привернув увагу співрозмовників до катастрофічних наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, із якими зіткнулися жителі Херсонщини. Цей російський злочин також завдав значної шкоди аграрній сфері та біорізноманіттю регіону.

Президент зазначив, що внаслідок катастрофи загинуло багато людей в окупованих російськими військами населених пунктах, де росіяни взагалі не здійснювали евакуацію із затоплених територій.

«Важливо запропонувати комплекс конкретних заходів, як можна допомогти українцям із тимчасово окупованих населених пунктів. Це наші люди, які мають одержати необхідну підтримку в такий важкий момент», – наголосив Зеленський.

Глава держави відзначив важливість ініціатив представників Міжнародної робочої групи щодо екологічних злочинів росії й акцентував, що агресор має понести справедливу відповідальність за злочин екоциду в нашій країні.

Екоактивістка Грета Тунберг подякувала за запрошення й наголосила, що залучатиме представників екологічних громадських організацій до діалогу стосовно основних завдань Міжнародної робочої групи та привернення уваги до екологічних наслідків війни.

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