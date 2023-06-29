Андрій Костін зустрівся з екоактивісткою Гретою Тунберг, яка приїхала до Києва

Екоактивістка Грета Тунберг приїхала до Києва і зустрілася з генпрокурором Андрієм Костіним.

Фото: gp.gov.ua

У четвер, 29 червня, шведська екоактивістка Грета Тунберг приїхала до Києва. Вона стала учасником Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни, яка працюватиме над тим, щоб оцінити наслідки війни для довкілля.

Генеральний прокурор Андрій Костін взяв участь у першому засіданні Робочої групи високого рівня, створеної за ініціативи Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє пресслужба ОГП.

До цієї дискусії також долучилися екоактивістка Грета Тунберг, ексвіцепрем’єр-міністерка та ексміністерка закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем, віцепрезидентка Європейського парламенту Гайді Гаутала, експрезидентка Ірландії Мері Робінсон та старший радник Європейського інституту миру та координатор робочої групи Роксана Крістеску.

«Війна руйнує природні та аграрні угіддя, чим ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Близько 30% території України – 174 кв км – забруднені вибухонебезпечними предметами. Понад 2,4 млн га лісів пошкоджено. Нещодавня атака на греблю Каховської ГЕС призвела до найбільшої екологічної катастрофи в Україні з часів Чорнобиля. І цей список неповний, адже інтенсивні бойові дії тривають», — йдеться у повідомленні ОГП.

Андрій Костін зазначив, що Україна є першою державою, яка переслідує екологічні воєнні злочини та екоцид у такому масштабі. Загалом розслідується понад 200 воєнних злочинів проти довкілля та 15 випадків, які за Кримінальним кодексом України кваліфікуються як екоцид. Таких прецедентів практично не існує в системі міжнародного кримінального правосуддя.

«Ми закликаємо посилити співпрацю в розслідуванні та судовому переслідуванні воєнних злочинів рф проти довкілля на міжнародному рівні. Також необхідно змусити агресора заплатити за колосальну шкоду, завдану цими злочинами», – наголосив Генпрокурор.

Він додав, що Офіс Генерального прокурора повністю відкритий до співпраці та обміну інформацією про злочини рф проти довкілля.

«Переконаний, що лише спільними зусиллями вільного світу ми зможемо відновити справедливість і мир та гарантувати безпеку й чисте довкілля для майбутніх поколінь», – констатував Андрій Костін.

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