Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Рада схвалила законопроєкт про скасування щомісячної звітності отримувачів гуманітарної допомоги

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування обов’язкової звітності для отримувачів гуманітарної допомоги та закріплює спрощений порядок її ввезення.

Рада дозволила надавати платні послуги у СІЗО

Передбачається залучення Нацгвардії до припинення групових протиправних дій засуджених у колонії, а також надання платних послуг у СІЗО.

Рада дозволила передачу даних пацієнтів з системи охорони здоров’я з обмеженнями: куди і з якою метою

Закон передбачає передачу персональних даних пацієнтів з електронної системи охорони здоров’я (окрім медичної інформації) до Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та/або Державного реєстру фізичних осіб – платників податків з метою проведення звірки інформації про пацієнтів.

Президент зможе повертати подання про призначення суддів: до Ради внесли проект на виконання рішення РНБО

Верховній Раді на виконання рішення РНБО пропонується визначити особливості призначення на посаду судді під час війни.

Держоргани і юрособи повинні будуть зареєструватися в Електронному суді, — Верховна Рада ухвалила закон

Верховна Рада прийняла закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів учасників судових процесів.

  1. В Україні

Андрій Костін зустрівся з екоактивісткою Гретою Тунберг, яка приїхала до Києва

18:38, 29 червня 2023
Екоактивістка Грета Тунберг приїхала до Києва і зустрілася з генпрокурором Андрієм Костіним.
Андрій Костін зустрівся з екоактивісткою Гретою Тунберг, яка приїхала до Києва
Фото: gp.gov.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У четвер, 29 червня, шведська екоактивістка Грета Тунберг приїхала до Києва. Вона стала учасником Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни, яка працюватиме над тим, щоб оцінити наслідки війни для довкілля.

Генеральний прокурор Андрій Костін взяв участь у першому засіданні Робочої групи високого рівня, створеної за ініціативи Президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє пресслужба ОГП.

До цієї дискусії також долучилися екоактивістка Грета Тунберг, ексвіцепрем’єр-міністерка та ексміністерка закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем, віцепрезидентка Європейського парламенту Гайді Гаутала, експрезидентка Ірландії Мері Робінсон та старший радник Європейського інституту миру та координатор робочої групи Роксана Крістеску.

«Війна руйнує природні та аграрні угіддя, чим ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Близько 30% території України – 174 кв км – забруднені вибухонебезпечними предметами. Понад 2,4 млн га лісів пошкоджено. Нещодавня атака на греблю Каховської ГЕС призвела до найбільшої екологічної катастрофи в Україні з часів Чорнобиля. І цей список неповний, адже інтенсивні бойові дії тривають», — йдеться у повідомленні ОГП.

Андрій Костін зазначив, що Україна є першою державою, яка переслідує екологічні воєнні злочини та екоцид у такому масштабі. Загалом розслідується понад 200 воєнних злочинів проти довкілля та 15 випадків, які за Кримінальним кодексом України кваліфікуються як екоцид. Таких прецедентів практично не існує в системі міжнародного кримінального правосуддя.

«Ми закликаємо посилити співпрацю в розслідуванні та судовому переслідуванні воєнних злочинів рф проти довкілля на міжнародному рівні. Також необхідно змусити агресора заплатити за колосальну шкоду, завдану цими злочинами», – наголосив Генпрокурор.

Він додав, що Офіс Генерального прокурора повністю відкритий до співпраці та обміну інформацією про злочини рф проти довкілля.

«Переконаний, що лише спільними зусиллями вільного світу ми зможемо відновити справедливість і мир та гарантувати безпеку й чисте довкілля для майбутніх поколінь», – констатував Андрій Костін.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео