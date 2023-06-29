Андрей Костин встретился с приехавшей в Киев экоактивисткой Гретой Тунберг

Экоактивистка Грета Тунберг приехала в Киев и встретилась с генпрокурором Андреем Костиным.

Фото: gp.gov.ua

В четверг, 29 июня, шведская экоактивистка Грета Тунберг приехала в Киев. Она стала участником Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны, которая будет работать над тем, чтобы оценить последствия войны для окружающей среды.

Генеральный прокурор Андрей Костин принял участие в первом заседании Рабочей группы высокого уровня, созданной по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

К этой дискуссии также присоединились экоактивистка Грета Тунберг, эксвицеппремьер-министр и эксминистр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, вице-президент Европейского парламента Гайди Гаутала, экспрезидент Ирландии Мэри Робинсон и старший советник Европейского института мира и координатор Европейского института мира.

«Война рушит природные и аграрные угодья, чем ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Около 30% территории Украины – 174 кв км – загрязнены взрывоопасными предметами. Более 2,4 млн га лесов повреждены. Недавняя атака на дамбу Каховской ГЭС привела к величайшей экологической катастрофе в Украине со времен Чернобыля. И этот список неполный, потому что интенсивные боевые действия продолжаются», — говорится в сообщении ОГП.

Андрей Костин отметил, что Украина является первым государством, которое преследует экологические военные преступления и экоцид в таком масштабе. В общей сложности расследуется более 200 военных преступлений против окружающей среды и 15 случаев, которые по Уголовному кодексу Украины квалифицируются как экоцид. Таких прецедентов практически не существует в системе международного уголовного правосудия.

«Мы призываем усилить сотрудничество в расследовании и судебном преследовании военных преступлений рф против окружающей среды на международном уровне. Также необходимо заставить агрессора заплатить за колоссальный ущерб, причиненный этими преступлениями», – подчеркнул Генпрокурор.

Он добавил, что Офис Генерального прокурора полностью открыт к сотрудничеству и обмену информацией о преступлениях рф против окружающей среды.

«Убежден, что только совместными усилиями свободного мира мы сможем восстановить справедливость и мир и обеспечить безопасность и чистую окружающую среду для будущих поколений», – констатировал Андрей Костин.

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