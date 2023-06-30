Залучення міжнародних партнерів до процесу добору суддів КСУ було закладене у Конституції ще з 2016 року, - Денис Маслов

До законопроекту про відбір суддів Конституційного Суду України за допомогою міжнародних експертів подали 435 поправок.

Голова парламентського Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов вважає, що залучення міжнародних партнерів до відбору суддів Конституційного Суду України було закладено ще у змінах до Конституції в частині правосуддя 2016 року. Відповідну його цитату наводить прес-служба парламенту.

«У світі немає аналогів за ступенем відкритості та залученості представників наших міжнародних партнерів до процесу добору суддів Конституційного Суду. Це те, що закладене в нашій Конституції ще з 2016 року, але реалізуємо його повноцінно тепер», - наводить слова Маслова сайт Верховної Ради.

Він також нагадав, що на початку червня у першому читанні було ухвалено законопроект 9322 щодо відбору суддів Конституційного Суду.

«Це є першою рекомендацією Єврокомісії щодо набуття нами статусу офіційного кандидата на вступ до ЄС. Венеційська комісія високо оцінила текст цього законопроєкту. Зараз ми отримали 435 пропозицій правок до цього законопроєкту. Комітет із питань правової політики максимально докладе зусиль, щоб швидко підготувати його до розгляду в другому читанні», - зазначив народний депутат.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зміни у процес відбору суддів КСУ постійно не влаштовували міжнародну спільноту та громадських активістів. Врешті заявлені у висновках Венеційської комісії поправки були внесені до тексту остаточного законопроекту 9322, але 9-10 червня Венеційська комісія надала ще декілька пропозицій, зокрема, виключити норму, за якою з’їзд суддів може голосувати за кандидатів до КСУ на основі рейтингової системи. Фактично проект передбачає вирішальну роль за міжнародними експертами при відборі кандидатів Дорадчою групою.

Також Денис Маслов згадав про підготовлену перевірку доброчесності чинних суддів за допомогою поліграфу.

«Як оголосив Президент України, суб’єктами права законодавчої ініціативи буде розглядатися можливість застосування поліграфу щодо кандидатів на посаду судді, стосовно чинних суддів у різних процедурах. Ми маємо підходити досить серйозно до питання доброчесності нашого суддівського корпусу», - сказав політик.

Нагадаємо, 29 червня на виконання рішення РНБО стосовно викорінення корупції у судах у Верховній Раді зареєстрували два законопроекти.

За першим проектом 9438 суддям та адвокатам буде загрожувати від 10 до 15 років позбавлення волі за корупційні правопорушення. Крім того, до 15 років можуть отримати так звані «посередники».

За другим проєктом Президент зможе повертати подання про призначення суддів у разі наявності у СБУ чи НАБУ інформації, яка свідчить про вчинення такою особою дій, які можуть загрожувати національній безпеці України чи завдати шкоди національним інтересам.

Разом з тим, у цих законопроектах не йдеться про перевірку суддів Верховного Суду, яку раніше анонсував спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, або ж про поліграф, який раніше анонсував Президент Володимир Зеленський.

Автор: Наталя Мамченко

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