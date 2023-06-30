За хабаря дозволяв ловити рибу у річці сітками: на Житомирщині викрито інспектора Держрибагенства

На Житомирщині рибалки могли ловити рибу сітками у річці Тетерів і не бути за це покараними.

Фото: gp.gov.ua

На Житомирщині інспектор Держрибагенства за хабар дозволяв ловити рибу у річці сітками. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, держінспектор налагодив схему протиправного вилову риби у річці Тетерів. За окрему плату він дозволяв риболовлю за допомогою сіток, що є заборонено.

У прокуратурі зазначають, що рибалки надавали підозрюваному кошти та могли безперешкодно займатися виловом будь-якої кількості риби. За порушення цих правил їх не притягували до адмінвідповідальності.



Правоохоронцям вдалося задокументували два факти одержання працівником рибоохоронного патруля хабаря на загальну суму 20 тисяч гривень.



Під час одержання чергової «винагороди» інспектора затримано.

Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

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