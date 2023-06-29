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Авіакатастрофа літака МАУ у 2020 році: Україна подає до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану

18:12, 29 червня 2023
Україна подає до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака рейсу PS752 у 2020 році.
Авіакатастрофа літака МАУ у 2020 році: Україна подає до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану
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Україна та інші учасники міжнародної координаційної групи подають до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака рейсу PS752. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

«Ми, члени Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, що представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, зазначаємо, що між Іраном та Координаційною групою не було досягнуто згоди щодо організації арбітражу відповідно до статті 14 Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації.

Відповідно, Координаційна група має намір продовжувати колективні зусилля, щоб забезпечити притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» шляхом якнайшвидшого передання спору до Міжнародного Суду ООН», — йдеться у заяві.

Як відомо, 8 січня 2020 року літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану. Загинули всі 176 людей, які були в літаку – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

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