Авиакатастрофа самолета МАУ в 2020 году: Украина подает в Международный суд ООН иск против Ирана

Украина подает в Международный суд ООН иск против Ирана за сбитие самолета рейса PS752 в 2020 году.

Украина и другие участники международной координационной группы подают в Международный суд ООН иск против Ирана за сбитие самолета рейса PS752. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

«Мы, члены Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, представляющих Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство, отмечаем, что между Ираном и Координационной группой не было достигнуто соглашение об организации арбитража в соответствии со статьей 14 Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации.

Соответственно, Координационная группа намерена продолжать коллективные усилия, чтобы обеспечить привлечение Ирана к ответственности за незаконное сбивание рейса PS752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» путем скорейшего передачи спора в Международный Суд ООН», — говорится в заявлении.

Как известно, 8 января 2020 самолет Boeing 737-800NG авиакомпании «Международные авиалинии Украины» рейса из Тегерана в Киев был сбит вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана. Погибли все 176 человек, находившихся в самолете – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших – граждане семи стран, в том числе 11 украинцев (все 9 членов экипажа и 2 пассажира).

Лишь утром 11 января в Иране после нескольких дней возражений официально признали свою вину за сбитие украинского самолета с зенитно-ракетного комплекса своей противовоздушной обороны, которое назвали ошибочным, и взяли на себя ответственность.

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