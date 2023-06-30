За взятку позволял ловить рыбу в реке сетками: в Житомирской области разоблачен инспектор Госрыбагенства

В Житомирской области рыбаки могли ловить рыбу сетками в реке Тетерев и не быть за это наказанными.

Фото: gp.gov.ua

В Житомирской области инспектор Госрыбагенства за взятку разрешал ловить рыбу в реке сетками. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, госинспектор наладил схему противоправного отлова рыбы в реке Тетерев. За отдельную плату он разрешал рыбаловлюю с помощью запрещенных сеток.

В прокуратуре отмечают, что рыбаки предоставляли подозреваемому средства и могли беспрепятственно заниматься отловом любого количества рыбы. За нарушение этих правил их не привлекали к админответственности.



Правоохранителям удалось задокументировать два факта получения работником рыбоохранного патруля взятки на общую сумму 20 тысяч гривен.



При получении очередного «вознаграждения» инспектор задержан.

На сегодня решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

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