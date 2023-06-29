За посередництво у «вирішенні питань» в судах буде загрожувати позбавлення волі до 15 років з конфіскацією

Народні депутати зареєстрували законопроект, за яким вводиться відповідальність за посередництво у «вирішенні питань» в судах.

Суддям та адвокатам буде загрожувати від 10 до 15 років позбавлення волі за корупційні правопорушення. Крім того, до 15 років можуть отримати так звані «посередники». Відповідний законопроект про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо посилення відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення у сфері правосуддя 29 червня зареєстровано під номером 9438. Авторами виступають народні депутати Денис Маслов, Євгенія Кравчук, Микола Стефанчук, Роман Бабій, Ігор Фріс та інші.

Як вказують автори, «у ЗМІ регулярно з’являються повідомлення про окремі обурливі приклади негативної поведінки суддів, які порочать звання судді та підривають авторитет системи правосуддя в очах усього суспільства та будь- якого стороннього спостерігача».

Крім того, необхідність змін, на їх думку, доводить кейс із затриманням Всеволода Князєва.

«Це стало безпрецедентною в історії української держави подією, яка істотно зашкодила авторитету та суспільній довірі до судової влади та інститутів правосуддя, а також підірвала довіру міжнародних партнерів до тих кроків, які Україна втілює у сфері верховенства права», - зазначають автори.

Отже, в зв’язку із цим та на виконання рішення РНБО пропонується доповнити Кримінальний кодекс розділом і низкою статей, які визначатимуть відповідальність за корупцію у сфері правосуддя.

Зокрема, запропоновано встановити, що пропозиція чи обіцянка судді надати йому або третій особі хабар, а так само надання такого хабаря за прийняття чи неприйняття суддею на користь того, хто пропонує, обіцяє чи надає хабар, чи на користь третьої особи, судового рішення під час дії воєнного стану караються позбавленням волі від 10 до 15 років.

В той же час, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання суддею хабаря, а так само прохання надати такий хабар для себе чи третьої особи за прийняття чи неприйняття таким суддею на користь того, хто пропонує, обіцяє чи надає хабар, чи на користь третьої особи, судового рішення під час дії воєнного стану караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

Також передбачається покарання за так зване «посередництво».

Зокрема у статті 370-3 (Вплив на прийняття судового рішення суддею) передбачається встановити, що під час війни:

пропозиція, обіцянка або надання хабаря особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за такий хабар або за надання хабаря третій особі вплинути на прийняття суддею судового рішення , а також

а також прийняття пропозиції, обіцянки або одержання хабаря для себе чи третьої особи за вплив на прийняття суддею судового рішення, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання хабаря – караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше спікер Руслан Стефанчук обіцяв ввести до законодавства України відповідальність за такі «посередницькі» послуги. Детальніше про ті кроки та зміни, які можуть вжити на виконання рішення РНБО, можна прочитати за посиланням.

Також Верховній Раді на виконання рішення РНБО пропонується визначити особливості призначення на посаду судді під час війни.

Автор: Наталя Мамченко

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