За посредничество в «решении вопросов» в судах грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией

Народные депутаты зарегистрировали законопроект, согласно которому вводится ответственность за посредничество в «решении вопросов» в судах.

Судьям и адвокатам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы за коррупционные правонарушения. Кроме того, до 15 лет могут получить так называемые посредники. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс по усилению ответственности за коррупционные уголовные правонарушения в сфере правосудия 29 июня зарегистрирован под номером 9438. Авторами выступают народные депутаты Денис Маслов, Евгения Кравчук, Николай Стефанчук, Роман Бабий, Игорь Фрис и другие.

Как указывают авторы, «в СМИ регулярно появляются сообщения об отдельных возмутительных примерах негативного поведения судей, которые порочат звание судьи и подрывают авторитет системы правосудия в глазах всего общества и любого стороннего наблюдателя».

Кроме того, необходимость перемен, по их мнению, доказывает кейс с задержанием Всеволода Князева.

«Это стало беспрецедентным в истории украинского государства событием, существенно повредившим авторитету и общественному доверию к судебной власти и институтам правосудия, а также подорвавшим доверие международных партнеров к тем шагам, которые Украина воплощает в сфере верховенства права», - отмечают авторы.

Следовательно, в связи с этим и во исполнение решения СНБО предлагается дополнить Уголовный кодекс разделом и рядом статей, определяющих ответственность за коррупцию в сфере правосудия.

В частности, предложено установить, что предложение или обещание судьи предоставить ему или третьему лицу взятку, а так же предоставление такой взятки за принятие или непринятие судьей в пользу предлагающего, обещающего или предоставляющего взятку или в пользу третьего лица судебного решения во время действия военного положения наказываются лишением свободы от 10 до 15 лет.

В то же время, принятие предложения, обещания или получения судьей взятки, а так же просьба предоставить такую взятку для себя или третьего лица за принятие или непринятие таким судьей в пользу предлагающего, обещающего или предоставляющего взятку или в пользу третьего лица, судебного решения во время действия военного положения наказываются лишением свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Также предусматривается наказание за так называемое посредничество.

В частности, в статье 370-3 (Влияние на принятие судебного решения судьей) предполагается установить, что во время войны:

- предложение, обещание или предоставление взятки лицу, которое предлагает или обещает (соглашается) за такую взятку или за предоставление взятки третьему лицу повлиять на принятие судьей судебного решения, а также

- принятие предложения, обещания или получения взятки для себя или третьего лица за влияние на принятие судьей судебного решения, или предложение или обещание оказать влияние за предоставление взятки – наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее спикер Руслан Стефанчук обещал ввести в законодательство Украины ответственность за такие «посреднические» услуги. Подробнее о тех шагах и изменениях, которые могут принять во исполнение решения СНБО, можно прочитать по ссылке.

Также Верховной Раде во исполнение решения СНБО предлагается определить особенности назначения на должность судьи во время войны.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.