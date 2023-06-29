Президент зможе повертати подання про призначення суддів: до Ради внесли проект на виконання рішення РНБО

Верховній Раді на виконання рішення РНБО пропонується визначити особливості призначення на посаду судді під час війни.

Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський зможе повертати подання про призначення суддів. Так, на виконання рішення РНБО 29 червня у Верховній Раді зареєстрували законопроект 9439 про внесення змін до Розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо особливостей призначення на посаду судді в умовах воєнного стану. Авторами законопроекту виступають народні депутати Денис Маслов, Максим Дирдін, Микола Стефанчук та інші.

Як зазначається, забезпечити національну безпеку України та національні інтереси вбачається за доцільне шляхом запровадження на період воєнного стану та року після закінчення чи скасування такого воєнного стану, тимчасових особливостей порядку призначення осіб, які претендують на посаду судді.

Ці норми мають стосуватись всіх подань про призначення, які були внесені Вищою радою правосуддя Президенту України чи будуть внесені в період їх дії.

Так, у пункті 58 Прикінцевих та перехідних положень Закону пропонується установити, що тимчасово, протягом строку дії воєнного стану, а також протягом одного року з дня його припинення чи скасування, як виключення з положень статті 80 цього Закону, Президент України може повернути подання про призначення судді на посаду до Вищої ради правосуддя для повторного розгляду у разі отримання від Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України стосовно особи, щодо якої внесено подання, інформації, яка свідчить про вчинення такою особою дій, які можуть загрожувати національній безпеці України чи завдати шкоди національним інтересам.

До поверненого подання обов’язково додається інформація, отримана від Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України яка стала підставою для такого повернення.

Також у пункті 23-6 пропонується визначити, що у разі повернення Президентом України подання про призначення особи на посаду судді відповідно до пункту 58 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Вища рада правосуддя повторно розглядає питання внесення Президентові України подання про призначення особи на посаду судді.

Повторний розгляд Вищою радою правосуддя подання про призначення на посаду судді, поверненого Президентом України, здійснюється у порядку, визначеному статтею 36 цього Закону.

На засідання Вищої ради правосуддя з повторного розгляду подання про призначення на посаду судді запрошується представник Служби безпеки України, НАБУ відповідно, а також особа, щодо якої розглядається внесення повторного подання.

Рішення щодо повторного внесення Президентові України подання про призначення судді на посаду вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало не менше 14 членів Вищої ради правосуддя.

За результатами повторного розгляду Вища рада правосуддя може ухвалити рішення про відмову у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду відповідно до пункту 1 частини дев’ятнадцятої статті 79 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» тільки на підставі обґрунтованих відомостей, які були отримані Вищою радою правосуддя в передбаченому законом порядку, якщо такі відомості не були предметом розгляду Вищої ради правосуддя.

Автор: Наталя Мамченко

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