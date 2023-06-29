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  1. В Україні

Нотаріальна палата просить Кабмін затвердити Порядок доступу нотаріусів до Єдиного державного демографічного реєстру

12:05, 29 червня 2023
Покращення можливостей встановлення особи заявника є суттєвим кроком направленим на мінімізацію ризиків шахрайських дій та рейдерських захоплень нерухомого майна та бізнесу, — Нотаріальна палата України.
Нотаріальна палата просить Кабмін затвердити Порядок доступу нотаріусів до Єдиного державного демографічного реєстру
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Нотаріальна палата України, з метою належного виконання нотаріусами встановлених законодавством обов’язків та забезпечення захисту прав фізичних та юридичних осіб, на виконання положень Закону № 1892-IX, звертається до Кабінету міністрів України із проханням затвердити Порядок доступу нотаріусів до Єдиного державного демографічного реєстру та надати нотаріусам безпосередній доступ до цього реєстру. Про це йдеться на сайті НПУ.

Зазначається, що 9 червня набули чинності основні положення Закону від 17.11.2021 № 1892-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення порядку доступу до Єдиного державного демографічного реєстру».

Відповідно до статей 43, 46-1 Закону «Про нотаріат» з урахуванням змін, внесених Законом № 1892-IX, при вчиненні нотаріальної дії нотаріуси перевіряють дійсність документів у Єдиному державному демографічному реєстрі, шляхом безпосереднього доступу до нього.

На Кабінет міністрів було покладено зобов’язання протягом шести місяців з дня опублікування Закону № 1892-IX затвердити Порядок доступу нотаріусів до Єдиного державного демографічного реєстру; забезпечити безоплатне підключення нотаріусів до цього реєстру, в тому числі шляхом надання їм можливості безперервного використання відповідних відомостей у власних інформаційних системах; забезпечити організацію формування нотаріусами довідок в електронній формі з цього реєстру.

Закон № 1892-IX було опубліковано 09 грудня 2021 року, але досі вказаний Порядок не затверджено та доступ не забезпечено, зазначають у НПУ.

"Це не дає можливості нотаріусам виконувати обов’язок, встановлений статями 43, 46-1 Закону «Про нотаріат», та використовувати відомості Єдиного державного демографічного реєстру під час вчинення нотаріальних дій.

Покращення можливостей встановлення особи заявника є суттєвим кроком направленим на мінімізацію ризиків шахрайських дій та рейдерських захоплень нерухомого майна та бізнесу", - додали у НПУ.

Раніше ми писали, що НПУ закликає відновити можливість роботи нотаріусів у Марганецькій та Нікопольській територіальних громадах. 

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