НПУ закликає відновити можливість роботи нотаріусів у Марганецькій та Нікопольській територіальних громадах

Нотаріальна палата закликає відновити можливість вчинення нотаріальних та здійснення реєстраційних дій нотаріусами Марганецької та Нікопольської територіальних громад.

Нотаріальна палата України закликає відновити можливість роботи нотаріусів у Марганецькій та Нікопольській територіальних громадах. Про це повідомляє пресслужба НПУ.

«Наразі стало відомо, що Міністерство оборони України відмовило у погодженні внесення цих громад до переліку територій, на яких ведуться бойові дії, за критерієм «Території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси».

Зазначимо, що пропозиції щодо визначення стану певної території як такої, на якій ведуться/велися бойові дії або тимчасово окупованої вносяться до інформаційної системи в такому порядку (п. 9 Положення про інформсистему переліку територій, постанова КМУ від 07.05.2022 № 562): обласні, Київська міська військові адміністрації вносять пропозиції до інформсистеми; Міноборони невідкладно погоджує пропозиції чи обґрунтовано відхиляє їх; Мінреінтеграції невідкладно затверджує пропозиції чи обґрунтовано відхиляє їх.

В зв’язку з тим, що Міноборони відхилило пропозиції, НПУ звертається до Голови Підкомітету з питань організації діяльності органів юстиції, органів виконання покарань та пробації Комітету ВР з питань правової політики Народного депутата України Ігоря Фріса, з проханням розглянути дане питання на засіданні Підкомітету, за участю представників нотарільної спільноти Марганецької та Нікопольської тергромад, НПУ, Мін’юсту, Міноборони, Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що постановою КМУ від 09.05.2023 № 469 внесено низку змін, які створили законодавчу можливість поновлення функціонування єдиних та державних реєстрів на окремих територіях, зокрема на території Марганецької та Нікопольської тергромад.

Ці зміни є результатом тривалих переговорів та співпраці народних депутатів, Мін’юсту та нотаріальної спільноти, з метою надання можливості громадянам, які проживають на вказаних територіях, оформлювати угоди, заповіти, видавати довіреності, оформлювати спадщину та користуватись всіма іншими можливостями при реалізації своїх прав.

Це дало надію як громадянам, так і нотаріусам, що залишаються на вказаних територіях.

Віднесення цих територій до переліку за критерієм «Території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси» не впливає на соціальні/військові/бойові виплати, пільги або інші чинники, які діють для територій активних бойових дій.

НПУ вчергове закликає відновити можливість вчинення нотаріальних та здійснення реєстраційних дій нотаріусами Марганецької та Нікопольської територіальних громад!» — йдеться у повідомленні НПУ.

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