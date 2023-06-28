Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Зеленський згадав приклад Князєва і заявив про нові правила перевірки доброчесності суддів на поліграфі

Володимир Зеленський: необхідно зробити більш жорсткими й правила перевірки доброчесності суддів, зокрема з використанням детектору брехні, поліграфу, а також маємо дати нове вагоме значення суду присяжних.

Які зміни чекають на суддів та адвокатів в зв’язку з рішенням РНБО щодо судової реформи

Поліграф, перевірка всіх суддів у разі підозри одному з колективу, переатестація суддів Верховного Суду та посилення ролі присяжних: «Судово-юридична газета» проаналізувала, які зміни планується внести у частині судової реформи в зв’язку з рішенням РНБО.

Колишнього поліцейського засудили за колабораціонізм – суд розглянув справу в рекордні строки

Колишнього поліцейського затримали 12 червня, заарештували 13 червня, а вже 16 червня він був засуджений.

В Україні дозволять авто з правим кермом: для кого парламент ухвалив закон

Верховна Рада ухвалила закон про використання в Україні авто з правим кермом.

Рада запровадила доплати для строковиків та курсантів: є умови

Депутати схвалили законопроєкт, який передбачає, що строковики та курсанти будуть отримувати щомісячно, відповідно 6 тисяч та 2350 гривень на умовах та в порядку, визначеному урядом.

  1. В Україні

НПУ закликає відновити можливість роботи нотаріусів у Марганецькій та Нікопольській територіальних громадах

11:19, 28 червня 2023
Нотаріальна палата закликає відновити можливість вчинення нотаріальних та здійснення реєстраційних дій нотаріусами Марганецької та Нікопольської територіальних громад.
НПУ закликає відновити можливість роботи нотаріусів у Марганецькій та Нікопольській територіальних громадах
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Нотаріальна палата України закликає відновити можливість роботи нотаріусів у Марганецькій та Нікопольській територіальних громадах. Про це повідомляє пресслужба НПУ.

«Наразі стало відомо, що Міністерство оборони України відмовило у погодженні внесення цих громад до переліку територій, на яких ведуться бойові дії, за критерієм «Території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси».

Зазначимо, що пропозиції щодо визначення стану певної території як такої, на якій ведуться/велися бойові дії або тимчасово окупованої вносяться до інформаційної системи в такому порядку (п. 9 Положення про інформсистему переліку територій, постанова КМУ від 07.05.2022 № 562): обласні, Київська міська військові адміністрації вносять пропозиції до інформсистеми; Міноборони невідкладно погоджує пропозиції чи обґрунтовано відхиляє їх; Мінреінтеграції невідкладно затверджує пропозиції чи обґрунтовано відхиляє їх.

В зв’язку з тим, що Міноборони відхилило пропозиції, НПУ звертається до Голови Підкомітету з питань організації діяльності органів юстиції, органів виконання покарань та пробації Комітету ВР з питань правової політики Народного депутата України Ігоря Фріса, з проханням розглянути дане питання на засіданні Підкомітету, за участю представників нотарільної спільноти Марганецької та Нікопольської тергромад, НПУ, Мін’юсту, Міноборони, Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, що постановою КМУ від 09.05.2023 № 469 внесено низку змін, які створили законодавчу можливість поновлення функціонування єдиних та державних реєстрів на окремих територіях, зокрема на території Марганецької та Нікопольської тергромад.

Ці зміни є результатом тривалих переговорів та співпраці народних депутатів, Мін’юсту та нотаріальної спільноти, з метою надання можливості громадянам, які проживають на вказаних територіях, оформлювати угоди, заповіти, видавати довіреності, оформлювати спадщину та користуватись всіма іншими можливостями при реалізації своїх прав.

Це дало надію як громадянам, так і нотаріусам, що залишаються на вказаних територіях.

Віднесення цих територій до переліку за критерієм «Території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси» не впливає на соціальні/військові/бойові виплати, пільги або інші чинники, які діють для територій активних бойових дій.

НПУ вчергове закликає відновити можливість вчинення нотаріальних та здійснення реєстраційних дій нотаріусами Марганецької та Нікопольської територіальних громад!» — йдеться у повідомленні НПУ.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Князевич
    Руслан Князевич
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Кулікова
    Світлана Кулікова
    суддя Київського апеляційного суду
  • Валерій Журавель
    Валерій Журавель
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Валерій Кузьменко
    Валерій Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Чумак
    Юрій Чумак
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді