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Володимир Зеленський вніс законопроект про скасування святкування Різдва 7 січня і перенесення Дня захисників і захисниць

11:02, 28 червня 2023
Як зазначає Президент Володимир Зеленський, українському народові тривалий час нав'язувались російська ідеологія, у тому числі стосовно святкування Різдва Христового 7 січня.
Володимир Зеленський вніс законопроект про скасування святкування Різдва 7 січня і перенесення Дня захисників і захисниць
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В Україні скасують святкування Різдва 7 січня. Відповідний законопроект 28 червня зареєстрував у Верховній Раді Президент Володимир Зеленський.

Законопроектом 9431 передбачено внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України.

А саме, 7 січня вилучається з переліку святкових та неробочих днів.

Також пропонується змінити дати святкування Дня Української Державності і Дня захисників і захисниць України.

А саме, внести зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України, визначивши, що 25 грудня відзначається Різдво Христове, 15 липня – День Української Державності, 1 жовтня – День захисників і захисниць України.

«В умовах повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України продовжується потужне відродження Української нації. Невпинна успішна боротьба за свою ідентичність сприяє внутрішньому усвідомленню та бажанню кожного українця проживати власне життя зі своїми традиціями, святами тощо.

Українському народові тривалий час нав'язувались російська ідеологія у майже всіх сферах життя, у тому числі стосовно дотримання юліанського календаря та святкування Різдва Христового 7 січня. Різдво Христове – це велике християнське свято, яке є невід'ємною частиною нашої української культури. Більшість православних християн світу святкують Різдво Христове 25 грудня. Православна церква України 24 травня 2023 року на Архієрейському соборі затвердила повний перехід з 1 вересня 2023 року на новий – новоюліанський календар, за яким живе більшість православних церков світу та яким, зокрема, передбачено святкування Різдва Христового 25 грудня, а         не 7 січня.

Зміна дати святкування Різдва Христового зумовлює необхідність перенесення на тринадцять повних календарних днів дат відзначення Дня Української Державності (з 28 липня на 15 липня) та Дня захисників і захисниць України (з 14 жовтня на 1 жовтня)», - зазначає Офіс Президента в пояснювальній записці, підписаній заступником керівника ОП Андрієм Смирновим.

«Метою законопроекту є відмова від російської спадщини нав'язування відзначення Різдва Христового 7 січня та встановлення дати святкування Різдва Христового 25 грудня. І, як наслідок, перенесення дат святкування Дня Української Державності (з 28 липня на 15 липня), коли вшановується пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого, та Дня захисників і захисниць України (з 14 жовтня на 1 жовтня), яке пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці», - вказують автори законопроекту.

Автор: Наталя Мамченко

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