Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Зеленський згадав приклад Князєва і заявив про нові правила перевірки доброчесності суддів на поліграфі

Володимир Зеленський: необхідно зробити більш жорсткими й правила перевірки доброчесності суддів, зокрема з використанням детектору брехні, поліграфу, а також маємо дати нове вагоме значення суду присяжних.

Які зміни чекають на суддів та адвокатів в зв’язку з рішенням РНБО щодо судової реформи

Поліграф, перевірка всіх суддів у разі підозри одному з колективу, переатестація суддів Верховного Суду та посилення ролі присяжних: «Судово-юридична газета» проаналізувала, які зміни планується внести у частині судової реформи в зв’язку з рішенням РНБО.

Колишнього поліцейського засудили за колабораціонізм – суд розглянув справу в рекордні строки

Колишнього поліцейського затримали 12 червня, заарештували 13 червня, а вже 16 червня він був засуджений.

В Україні дозволять авто з правим кермом: для кого парламент ухвалив закон

Верховна Рада ухвалила закон про використання в Україні авто з правим кермом.

Рада запровадила доплати для строковиків та курсантів: є умови

Депутати схвалили законопроєкт, який передбачає, що строковики та курсанти будуть отримувати щомісячно, відповідно 6 тисяч та 2350 гривень на умовах та в порядку, визначеному урядом.

  1. Публікації
  2. / В Україні

У «Слузі народу» хочуть скасувати мораторій на штрафи та пені за кредитами

10:52, 28 червня 2023
У парламенті зареєстровано законопроєкт, яким пропонується скасувати мораторій на нарахування штрафів та пені для боржників для позичальників, які невчасно сплачують за кредитами, однак поки не зрозуміло з якого часу.
У «Слузі народу» хочуть скасувати мораторій на штрафи та пені за кредитами
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Нардеп з фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №9424 про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо споживчого кредитування, яким пропонується частково скасувати мораторій на стягнення штрафів та нарахування пені за невчасну сплату за кредитом.

Законопроєкт є пов’язаним з іншою законодавчою ініціативою за реєстраційним номером 9422 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг авторства групи депутатів з фракції «Слуга народу» серед яких голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев та нардепка Ольга Василевська-Смаглюк та передбачає, що у разі прострочення позичальником у період з 01 березня 2020 року до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг» виконання грошового зобов’язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від обов’язків сплатити на користь кредитодавця (позикодавця) неустойку, штраф, пеню за таке прострочення.

Таким чином пропонується скасувати мораторій на нарахування штрафів та пені за кредитами для позичальників.

Разом з тим, згідно з пунктом 18 перехідних положень Цивільного кодексу у період дії воєнного стану(з 24 лютого) діє мораторій на нарахування штрафів та пені і їх сплату позичальниками. Не виключено, що норму приберуть при доопрацюванні проєкту, однак, можливо мораторій і залишиться в силі до кінця воєнного стану.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає заборону кредитування людей з ігровою залежністю.

Автор: Ярослав Конощук

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Князевич
    Руслан Князевич
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Кулікова
    Світлана Кулікова
    суддя Київського апеляційного суду
  • Валерій Журавель
    Валерій Журавель
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Валерій Кузьменко
    Валерій Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Чумак
    Юрій Чумак
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді