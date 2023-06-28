У «Слузі народу» хочуть скасувати мораторій на штрафи та пені за кредитами

У парламенті зареєстровано законопроєкт, яким пропонується скасувати мораторій на нарахування штрафів та пені для боржників для позичальників, які невчасно сплачують за кредитами, однак поки не зрозуміло з якого часу.

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Нардеп з фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №9424 про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо споживчого кредитування, яким пропонується частково скасувати мораторій на стягнення штрафів та нарахування пені за невчасну сплату за кредитом.

Законопроєкт є пов’язаним з іншою законодавчою ініціативою за реєстраційним номером 9422 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг авторства групи депутатів з фракції «Слуга народу» серед яких голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев та нардепка Ольга Василевська-Смаглюк та передбачає, що у разі прострочення позичальником у період з 01 березня 2020 року до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг» виконання грошового зобов’язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит (позику) банком або іншим кредитодавцем (позикодавцем), позичальник звільняється від обов’язків сплатити на користь кредитодавця (позикодавця) неустойку, штраф, пеню за таке прострочення.

Таким чином пропонується скасувати мораторій на нарахування штрафів та пені за кредитами для позичальників.

Разом з тим, згідно з пунктом 18 перехідних положень Цивільного кодексу у період дії воєнного стану(з 24 лютого) діє мораторій на нарахування штрафів та пені і їх сплату позичальниками. Не виключено, що норму приберуть при доопрацюванні проєкту, однак, можливо мораторій і залишиться в силі до кінця воєнного стану.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає заборону кредитування людей з ігровою залежністю.

Автор: Ярослав Конощук

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