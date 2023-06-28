В «Слуге народа» хотят отменить мораторий на штрафы и пени по кредитам

В парламенте зарегистрирован законопроект, которым предлагается отменить мораторий на начисление штрафов и пени для должников для заемщиков, которые не вовремя платят по кредитам, однако пока не ясно с какого времени.

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Нардеп из фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №9424 о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины относительно потребительского кредитования, которым предлагается частично отменить мораторий на взыскание штрафов и начисление пени за несвоевременную оплату по кредиту.

Законопроект связан с другой законодательной инициативой под регистрационным номером 9422 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию государственного регулирования рынков финансовых услуг авторства группы депутатов из фракции «Слуга народа» среди которых председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и нардеп Ольга Василевская-Смаглюк и предусматривает, что в случае просрочки заемщиком в период с 01 марта 2020 года до дня вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию государственного регулирования рынков финансовых услуг» выполнение денежного обязательства по договору , согласно которому заемщику был предоставлен кредит (заем) банком или другим кредитодателем (заемодателем), заемщик освобождается от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя (заемодателя) неустойку, штраф, пеню за такую просрочку.

Таким образом, предлагается отменить мораторий на начисление штрафов и пени по кредитам для заемщиков.

Вместе с тем согласно пункту 18 переходных положений Гражданского кодекса в период действия военного положения (с 24 февраля) действует мораторий на начисление штрафов и пени и их уплату заемщиками. Не исключено, что норму уберут при доработке проекта, однако возможно окончательная отмена моратория на пени и штрафы произойдет после войны.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий запрещение кредитования людей с игровой зависимостью.

Автор: Ярослав Конощук

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