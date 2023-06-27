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Выдача кредитов людям с игровой зависимостью будет запрещена: депутаты внесли законопроект

11:39, 27 июня 2023
В Украине запретят манипулятивную рекламу кредитов, а также выдачу кредитов людям с игровой зависимостью.
Выдача кредитов людям с игровой зависимостью будет запрещена: депутаты внесли законопроект
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Верховной Раде предлагают несколько изменить правила потребительских кредитов, в частности запретить манипулятивную рекламу кредитов и выдачу их «лудоманам».

Так, 26 июня в парламенте зарегистрировали законопроект 9433 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию государственного регулирования рынков финансовых услуг.

В свою очередь, соавтор проекта Ольга Василевская-Смаглюк пояснила, что по проекту:

- максимальный уровень дневной процентной ставки по потребительским кредитам будет постепенно снижен до 1%.

«И чтобы особо талантливые юристы не играли в договорах с компонентами при исчислении этого 1%, у Национального банка будет возможность устанавливать требования к составляющим расчета дневной процентной ставки», добавила она.

- выдача кредитов людям с игровой зависимостью будет запрещена;

- продление срока действия договора без заключения дополнительного соглашения об этом станет невозможным;

- манипулятивная реклама кредитов будет запрещена (больше никаких рассказов с экранов и постеров о том, что на красивую жизнь можно просто занимать почти 0% и ничего тебе за это не будет);

- контрольные меры НБУ в отношении банков возвращаются в полном объеме и даже усиливаются («пользуясь случаем, передаю большой привет всем, кто, ввиду ограничения нормальной надзорной деятельности регулятора, помогал бизнесу мыть деньги – время собирать камни настало», отметила Смаглюк);

– мы выполним требование Меморандума с МВФ о выводе актов НБУ из-под регуляторного законодательства.

«Как и договаривались на встрече с рынком:

1) никто не рубит с плеча, потолок ставки снижается постепенно: стартуем с 2,5% (фиксируем существующую среднюю на сегодня ставку), за три месяца потолок снизится до 1,5%, а еще за 3 месяца до 1%. Для того, чтобы "переучить" скоринговые системы у рынка есть 180 дней. Обращаюсь к рынку: я знаю, что вы просили о большем переходном периоде. Давайте с цифрами поговорим о реалистичности полугодового переходного периода в процессе подготовки проекта к рассмотрению Радой.

2) поскольку мы внедряем пространную систему новых штрафов для кредитора, для баланса отменяем мораторий на взыскание пени и штрафов с заемщика.

3) мое обещание прислушаться к наработкам рынка в части приказного производства в силе. Просто мы сделаем это в профильном комитете – правовой политике, в рамках работы Парламента над проектом 9090.

Напоследок. Еще раз хочу подчеркнуть, что этот законопроект далеко не об ограничении ставки. Он об изменении восприятия микрокредитов как выдающими их, так и теми, кто их берет. Мы воспитываем ответственность в кредиторе и заемщике», добавила депутат.

Ранее его прокомментировал председатель Комитета Верховной Рады по налоговой политике Даниил Гетманцев, который отметил, что предполагается:

  • ограничить дневную процентную ставку по потребительскому кредиту до 1% в день от общего размера кредита;
  • запретить кредитодателю и новому кредитору потребовать уплаты каких-либо платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите;
  • запретить устанавливать в договоре о потребительском кредите условие о продлении в одностороннем порядке срока использования кредита (продление срока использования кредита должно осуществляться исключительно путем заключения дополнительного договора по договоренности сторон);
  • обязать кредитодателя передавать информацию по всем потребительским кредитам независимо от суммы кредита в бюро кредитных историй.

 Автор: Наталья Мамченко

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