Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2023 год

Кабмин утвердил постановление «Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2023 год».

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24 июня на заседании Кабмин утвердил постановление №631 «Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2023 год». Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Отмечается, что доходы бюджета Пенсионного фонда Украины определены в сумме 768,9 млрд гривен, из которых:

– 451,1 млрд гривен – собственные доходы;

– 27,7 млрд гривен – средства по общеобязательному государственному социальному страхованию;

– 249 млрд гривен - средства Государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных программ и выплат по социальному страхованию;

– 37,9 млрд гривен – средства Государственного бюджета Украины на выплату жилищных субсидий и льгот.

Также правительство предусмотрело расходы бюджета ПФУ на пенсии и социальные выплаты в общей сумме 768,9 млрд гривен.

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