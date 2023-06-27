Молния дважды ударила в пассажирский самолет после приземления, видео

Молния попала в самолет на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Арканзасе.

В аэропорту Арканзаса молния ударила в полный пассажиров самолет авиакомпании American Eagle, который приземлился во время шторма, передает Daily Mail.

Как сообщает источник, лайнер ожидал на взлетно-посадочной полосе, когда стихнет шторм, чтобы подъехать к выходу на посадку. В это время в самолет попали две молнии подряд.

По данным очевидцев, записавших ролик, после произошедшего никто не пострадал. Все пассажиры благополучно высадились.

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