Блискавка двічі вдарила в пасажирський літак після приземлення, відео

Блискавка вдарила в літак на злітно-посадковій смузі аеропорту в Арканзасі.

В аеропорту Арканзасу блискавка вдарила в повний пасажир літак авіакомпанії American Eagle, який приземлився під час шторму, передає Daily Mail.

Як повідомляє джерело, лайнер чекав на злітно-посадковій смузі, коли стихне шторм, щоб під'їхати до виходу на посадку. У цей час у літак потрапили дві блискавки поспіль.

За даними очевидців, які записали ролик, після події ніхто не постраждав. Усі пасажири благополучно висадились.

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