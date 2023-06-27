Раді рекомендують закликати уряди іноземних держав обмежити в’їзд на їхню територію російським і білоруським спортсменам

Комітет з питань молоді і спорту підтримав проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до лідерів та парламентів іноземних держав щодо обмеження в’їзду на їхню територію російським і білоруським спортсменам та спортивним делегаціям.

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Комітет з питань молоді і спорту підтримав проект Постанови №9409 про Звернення Верховної Ради України до лідерів та парламентів іноземних держав щодо обмеження в’їзду на їхню територію російським і білоруським спортсменам та спортивним делегаціям.

Зазначається, що метою проекту Постанови є заборона в’їзду на територію іноземних держав російським і білоруським спортсменам та спортивним делегаціям, з метою не допущення їх до участі у міжнародних спортивних змаганнях.



Проектом Постанови пропонується ухвалити Звернення Верховної Ради України до лідерів та парламентів іноземних держав з пропозицією про заборону в’їзду на їхню територію російським і білоруським спортсменам та спортивним делегаціям.



Розробка та прийняття такої Постанови зумовлено пропозиціями Міжнародного олімпійського комітету щодо можливого допуску російських та білоруських спортсменів до міжнародних спортивних змагань під нейтральним прапором, у тому числі до Олімпійських ігор.



У проекті Звернення Верховної Ради України, зокрема наголошується на тому, що:



– на росії та білорусі спорт є складовою державної пропаганди війни. Більшість їхніх спортсменів є представниками силових структур і частина з них бере участь в бойових діях у загарбницькій війні проти України;



– народні депутати України, вважають помилковими пропозиції Міжнародного олімпійського комітету щодо повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань під нейтральним прапором;



– Верховна Рада України вважає, що перебування таких осіб на територіях інших держав загрожує стабільності та національній безпеці цих країн;



Верховна Рада України закликає Президента Франції Емануеля Макрона і усіх відповідальних осіб не допустити на свою територію росіян та білорусів, які прикриваючись спортом, сповідують антилюдську пропаганду.

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