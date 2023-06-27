Під час бунту Пригожина союзники просили Україну не бити по рф — ЗМІ

Україну просили «не розгойдувати човен» під час бунту Пригожина.

Союзники на різних рівнях зв'язувалися з офіційними особами України та радили не використовувати хаос в рф під час бунта Пригожина для нанесення ударів по росії, стверджує CNN.

Як повідомив неназваний західний посадовець, послання «не розгойдувати човен» було передано на рівні міністрів закордонних справ, заступників і через послів. Побоювання полягали в тому, що Україну і Захід будуть розглядати як тих, хто допомагає Пригожину і загрожують суверенітету росії.

«Союзники попереджали українців не провокувати ситуацію. Використовуйте можливості на території України, але не втягуйте у внутрішні справи і не завдавайте ударів по наступальних військових об'єктах усередині росії», - сказав посадовець.

Раніше ми писали, що Москва готувалася до облоги – було введено режим контртерористичної операції.

Вагнерівці рішуче прямували до Москви, тому там перекривали дороги і виводили військову техніку.

Проте, Пригожин передумав і «дав задню» після перемовин з Лукашенком.

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