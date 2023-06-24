Ми розвертаємо колони і йдемо у зворотному напрямку від Москви, — заява Пригожина

Пригожин заявив, що вагнерівці розвертають колони і повертаються в польові табори.

Ватажок ПВК «Вагнера» Євген Пригожин заявив, що вони розвертають колони і вертаються у польові табори.

«За добу ми пройшли, не доходячи 200 км до Москви. Зараз настав той момент, коли кров може пролитись. Розуміючи всю відповідальність, що може бути пролита російська кров, ми розгортаємо свої колони і йдемо в польові табори, згідно з планом», — заявив Пригожин.

Раніше стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провів переговори ватажком ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним. Про це повідомляєть росЗМІ.

Зазначається, що переговори тривали протягом усього дня.

Так, Пригожин прийняв пропозицію Лукашенка про зупинку руху «Вагнера» на території росії та подальші кроки з деескалації напруги.

«Внаслідок чого дійшли домовленостей про неприпустимість розв'язування кривавої бійні на території росії. Євген Пригожин прийняв пропозицію Президента Білорусі Олександра Лукашенка про зупинення руху озброєних осіб компанії Вагнер на території росії та подальші кроки щодо деескалації напруги», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин розпочав збройний бунт в рф. Через це у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції".

Також в рф «Вагнер» можуть визнати екстремістською і терористичною організацією.

Раніше ми писали, що Москва готується до облоги – введено режим контртерористичної операції.

Вагнерівці рішуче прямують до Москви, тому там перекривають дороги і виводять військову техніку.

Додамо, що у Воронежі б'ють по житлових кварталах: є «приліт» у дворі, відео.

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