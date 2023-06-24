Ізоляція міста та стягнення військової техніки: Москва готується до облоги, — ГУР

Російська столиця практично ізольована силами поліцейських та військових підрозділів.

Москва готується до облоги – введено режим контртерористичної операції. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«Після демаршу пригожина і початку руху пвк «вагнер» в бік столиці країни-окупанта, в низці регіонів росії оголошено режим контртерористичної операції (КТО).

В зв’язку з цим силовики отримали дозвіл на:

- Прослуховування будь-яких розмов та перевірку переписки

- Проведення затримань та обшуків без додаткових погоджень

- Силовий доступ в приватні та службові приміщення

- Використання автомобільного транспорту громадян та організацій

- Відключення всіх видів зв’язку

- «Видалення фізичних осіб з ділянок місцевості та об’єктів», — зазначили в ГУР.

У розвідці додали, що наразі Москва практично ізольована силами поліцейських та військових підрозділів. На кожному перехресті та на виїздах з міста перебувають посилені патрулі. Містом рухається велика кількість автобусів без номерів та розпізнавальних знаків з озброєними людьми всередині. Зупинено рух міжрегіонального пасажирського транспорту.

Призупинено вантажні та поштові перевезення. Проводиться масовий догляд автотранспорту з акцентом на великі закриті фургони.

«Практично зупинено рух цивільного та службового транспорту федеральною автомобільною трасою М4 «дон» (москва – вороніж – ростов-на-дону – краснодар – новоросійськ). Всі смуги звільнено для руху військової та вантажної техніки. На всіх з’їздах з траси виставлено озброєні блок-пости.

В москву стягують всю військову техніку, яка досі залишалась в резерві та прикордонних регіонах», — додали в ГУР.

Нагадаємо, що ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин розпочав збройний бунт в рф. Через це у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції".

Як ми писали, вагнерівці рішуче прямують до Москви, тому там перекривають дороги і виводять військову техніку.

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