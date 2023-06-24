У Ростові біля штабу Південного округу прогриміли вибухи: відео

На відео видно, як після вибуху люди біжать.

Біля штабу російського Південного військового округу в Ростові прогриміли щонайменше два вибухи. Про це повідомляють росЗМІ.

На відео видно, як після вибуху люди біжать.

Додаткової інформації поки немає, про постраждалих невідомо.

Як відомо, вранці 24 липня бійці «Вагнера» захоплювали цей штаб.

Нагадаємо, що ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин розпочав збройний бунт в рф. Через це у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції".

Пригожин заявив, що "Вагнер" захопив всі військові об'єкти Ростова.

Ситуація у Воронезькій області дуже неспокійна. За даними ЗМІ, вагнерівці захопили контроль над усіма військовими об'єктами Воронежа.

Як ми писали, вагнерівці рішуче прямують до Москви, тому там перекривають дороги і виводять військову техніку.

Президент Володимир Зеленський сказав, що росія довго маскувала пропагандою свою слабкість.

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