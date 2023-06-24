Зеленський відреагував на заколот Пригожина: Слабкість росії очевидна

Президент зазначив, що росія довго маскувала пропагандою свою слабкість.

Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський прокоментував збройний заколот Пригожина в рф. Як ми писали, вагнерівці рішуче прямують до Москви, тому там перекривають дороги і виводять військову техніку.

Президент України пояснив, що кожен, хто обирає шлях зла, – руйнує сам себе.

"Кожен, хто обирає шлях зла, – руйнує сам себе. Посилає колони військових знищувати життя іншої країни – та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір. Тероризує ракетами, а коли їх збивають – принижується, щоб дали «Шахеди».

Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч – щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв. рРосія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. І все це – одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна.

Слабкість росії очевидна. Повномасштабна слабкість. І чим довше росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно. Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що через бунт Пригожина у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції".

Пригожин заявив, що "Вагнер" захопив всі військові об'єкти Ростова.

Ситуація у Воронезькій області дуже неспокійна. За даними ЗМІ, вагнерівці захопили контроль над усіма військовими об'єктами Воронежа.

У рф завели справу на Пригожина за "заклик до військового заколоту".

Путін наказав збройним силам рф нейтралізувати тих, хто організував збройний заколот.

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