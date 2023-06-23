У рф завели справу на Пригожина за «заклик до військового заколоту»

Як відомо, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що нібито регулярні війська російської армії вдарили по місцю дислокації вагнерівців. Також він пообіцяв відповісти за це.

Тим часом російський Національний антитерористичний комітет порушив кримінальну справу проти Пригожина "за заклики до збройного заколоту".

Зазначимо, що конфлікт Пригожина з міноборони рф набирає обертів. Так, сьогодні Пригожин звинуватив Шойгу і Герасимова у геноциді російського народу.

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