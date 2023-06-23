Пригожин звинуватив Шойгу і Герасимова в геноциді російського народу і написав на них заяву

Ватажок ПВК «Вагнер» написав заяву в слідчий комітет рф на главу міноборони та начальника генштабу.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив міністра оборони рф Сергія Шойгу і начальника генштабу Валерія Герасимова у геноциді російського народу.

Його пресслужба опублікувала відповідь на питання, чи може він підтвердити справжність заяви в слідчий комітет від його імені, яке з'явилося в мережі.

"Так, це ті самі заяви на Герасимова і Шойгу, згідно з якими вони повинні понести відповідальність за геноцид російського народу, вбивство десятка тисяч російських громадян і передачу російських територій ворогові. Причому передачу навмисну, точно також, як і вбивство російських громадян і геноцид. У Шойгу геноцид за національною ознакою", - йдеться у повідомленні.

Раніше у розвідці прокоментували конфлікт між Пригожиним та військовим керівництвом рф.

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