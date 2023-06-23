Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в геноциде русского народа и написал на них заявление

Главарь ЧВК «Вагнер» написал заявление в следственный комитет рф на главу минобороны и начальника генштаба.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил министра обороны рф Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова в геноциде русского народа.

Его пресс-служба опубликовала ответ на вопрос, может ли он подтвердить подлинность заявления в следственный комитет от его имени, появившегося в сети.

"Да, это те же заявления на Герасимова и Шойгу, согласно которым они должны понести ответственность за геноцид русского народа, убийство десятка тысяч российских граждан и передачу российских территорий врагу. Причем передачу умышленно, точно также, как и убийство российских граждан и геноцид". У Шойгу геноцид по национальному признаку", - говорится в сообщении.

Ранее в разведке прокомментировали конфликт между Пригожиным и военным руководством рф.

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