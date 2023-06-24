На Львовщине у граждан рф конфисковали 7 земельных участков

Решение о конфискации земли у граждан россии принял суд.

Суд удовлетворил иски Стрыйской и Червоноградской окружных прокуратур Львовской области о конфискации у трех граждан рф земельных участков в пользу государства. Об этом сообщил официальный сайт Львовской областной прокуратуры.

«Речь идет о 7 земельных участках сельскохозяйственного назначения, которые находятся на территории Червоноградского и Стрыйского районов. Их общая площадь составляет около 4,3 га.

Прокуроры установили, что граждане россии получили в наследство земли сельскохозяйственного назначения. Проигнорировав требования земельного законодательства Украины, в течение года они не осуществили отчуждение земли.

Это стало основанием обращения прокуроров в суд с целью недопущения незаконного владения землями Украины», - говорится в сообщении.

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