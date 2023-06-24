На Львівщині у громадян рф конфіскували 7 земельних ділянок

Рішення про конфіскацію землі у громадян росії прийняв суд.

Суд задоволив позови Стрийської та Червоноградської окружних прокуратур Львівської області про конфіскацію у трьох громадян рф земельних ділянок на користь держави. Про це повідомив офіційний сайт Львівської обласної прокуратури.

«Мова йде про 7 земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що знаходяться на території Червоноградського та Стрийського районів. Їх загальна площа становить близько 4,3 га.

Прокурори встановили, що громадяни рф отримали у спадок землі сільськогосподарського призначення. Проігнорувавши вимоги земельного законодавства України, упродовж року вони не здійснили відчуження землі.

Це стало підставою звернення прокурорів до суду з метою недопущення незаконного володіння землями України», - сказано у повідомленні.

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