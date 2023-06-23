РНБО створила комісію з перевірки мостів і шляхопроводів

Зеленський повідомив, що у зв'язку зі складною ситуацією зі станом мостів у найбільших містах, зокрема столиці, РНБО вирішило створити комісію з перевірки всіх мостів, шляхопроводів по всій країні.

Фото: Офіс Президента

Рада національної безпеки і оборони України створила комісію з перевірки мостів і шляхопроводів у країні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

«Прем'єр-міністр Шмигаль доповів також щодо складної ситуації зі станом мостів і мостових переходів у найбільших містах, зокрема в Києві. Стан відверто небезпечний, є рішення РНБО створити комісію з перевірки всіх мостів, шляхопроводів по всій країні», – сказав Зеленський.



Відповідальним за перевірку призначений віцепрем'єр-міністр Олександр Кубраков.

На засіданні також обговорювалося питання облаштування укриттів.



Зокрема, генпрокурор Костін розповів, що прокурори подали понад 400 позовів щодо повернення у власність громад незаконно виведених укриттів.

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