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  1. В Україні

РНБО створила комісію з перевірки мостів і шляхопроводів

18:17, 23 червня 2023
Зеленський повідомив, що у зв'язку зі складною ситуацією зі станом мостів у найбільших містах, зокрема столиці, РНБО вирішило створити комісію з перевірки всіх мостів, шляхопроводів по всій країні.
РНБО створила комісію з перевірки мостів і шляхопроводів
Фото: Офіс Президента

Рада національної безпеки і оборони України створила комісію з перевірки мостів і шляхопроводів у країні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

«Прем'єр-міністр Шмигаль доповів також щодо складної ситуації зі станом мостів і мостових переходів у найбільших містах, зокрема в Києві. Стан відверто небезпечний, є рішення РНБО створити комісію з перевірки всіх мостів, шляхопроводів по всій країні», – сказав Зеленський.

Відповідальним за перевірку призначений віцепрем'єр-міністр Олександр Кубраков.

На засіданні також обговорювалося питання облаштування укриттів.

Зокрема, генпрокурор Костін розповів, що прокурори подали понад 400 позовів щодо повернення у власність громад незаконно виведених укриттів.

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