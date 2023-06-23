СНБО создал комиссию по проверке мостов и путепроводов

Зеленский сообщил, что в связи со сложной ситуацией с состоянием мостов в крупнейших городах, в том числе столицы, СНБО решил создать комиссию по проверке всех мостов, путепроводов по всей стране.

Фото: Офіс Президента

Совет национальной безопасности и обороны Украины создал комиссию по проверке мостов и путепроводов в стране. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.



«Премьер-министр Шмыгаль доложил также о сложной ситуации с состоянием мостов и мостовых переходов в крупнейших городах, в частности, в Киеве. Состояние откровенно опасно, есть решение СНБО создать комиссию по проверке всех мостов, путепроводов по всей стране», – сказал Зеленский.



Ответственным за проверку назначен вице-премьер-министр Александр Кубраков.



На заседании также обсуждался вопрос обустройства укрытий.



В частности, генпрокурор Костин рассказал, что прокуроры подали более 400 исков о возвращении в собственность общин незаконно выведенных укрытий.

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