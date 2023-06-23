Зеленский анонсировал кадровые решения после проверки укрытий

Выводы проверки укрытий неутешительны, поэтому ожидаются кадровые решения.

В пятницу, 23 июня, состоялось заседание СНБО, на котором рассматривали ситуацию с укрытиями по всей территории страны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

«Сегодня рассмотрели ситуацию с укрытиями в областях, районах и городах, которые враг терроризирует наиболее интенсивно», - заявил он.

Зеленский отметил, что выводы проверки укрытий неутешительны почти по всей стране.

«Особенно циничная и позорная ситуация в тех городах, которые имеют значительный финансовый ресурс, но, к сожалению, другие приоритеты. Кадровые решения будут», - заявил он.

Также на заседании СНБО рассмотрели ситуацию с судами.

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